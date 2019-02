Fantasia em grupo de Carnaval zoa a polêmica protagonizada por José Loreto

O Carnaval de rua já começou em várias partes do Brasil e é hora do brasileiro mostrar uma das coisas que ele te de melhor: criatividade e bom humor! Nas últimas semanas, uma polêmica protagonizada por José Loreto, que é acusado de trair a ex-esposa Débora Nascimento com uma outra atriz da Globo, invadiu a internet e, veja só, foi parar em um bloquinho do Rio de Janeiro.

Leia Mais: ‘Pivô da separação’: até quando vamos apontar o dedo para as mulheres?

Durante o bloco “Céu na Terra”, em Santa Tereza, um trio se jogou na folia representando os principais personagens dessa história com toques de teoria da conspiração. Enquanto o folião fantasiado do ator apareceu com uma placa fazendo referência ao pedido de perdão dele à ex-mulher no Instagram, as mulheres surgiram como Giovanna Ewbank e Marina Ruy Barbosa.

Para quem não está por dentro desse bafo todo, Gioh é apontada como a pessoa que espalhou pelos corredores globais o suposto affair entre Loreto e Marina, que trabalham juntos na novela “O Sétimo Guardião”. Com a explosão das fofocas, a imagem dela ficou arranhada e ela perdeu muitos seguidores nas redes sociais. Com a ruiva aconteceu o contrário, ela começou a receber apoio e viu o número de followers dela aumentar.

Leia Mais: Fantasia de Jennifer no Tinder é hit do Carnaval: baixe e imprima a sua

Mas o toque de gênio da fantasia em grupo mesmo ficou por conta da placa “Surube-se”, referência a um perfil anônimo no Insta que nos últimos dias começou a espalhar boatos escabrosos sobre o que acontece entre alguns famosos globais em Fernando de Noronha. O assunto ficou tão popular que #Noronhese, expressão usada por quem frequenta o arquipélago, chegou ao topo dos Trending Topics do Twitter. A ligação dessa história com Marina x Loreto, é que Bruno Gagliasso, também ator da trama das 9, e Giovanna Ewbank são donos de uma pousada no lugar.

Confira a fantasia:

Os brasileiros são brincalhões assim mesmo!