“Isso a Globo Não Mostra”, o mais novo quadro humorístico do “Fantástico”, já havia dado o que falar na semana passada por conta das alfinetadas nada sutis no senador Flávio Bolsonaro e no ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na ocasião, sem usar qualquer imagem de ambos, o programa fez menção ao caso Queiroz, que envolve Flávio, e à declaração de Onyx sobre o perigo dos acidentes com liquidificadores – numa fala em que o ministro defendia porte de armas.

O humorístico se propõe a pegar recortes de imagens de arquivo para fazer piadas com cara de montagem de internet, criando inclusive memes. Com uma edição toda picotada, são usados fragmentos de reportagens, novelas e todo o tipo de programa veiculado pela Globo, como “The Voice” e “Mais Você”.

Política não é o foco, mas as referências ao governo Bolsonaro são as passagens que mais chamam a atenção e geram polêmica, é claro. A repercussão da estreia gerou expectativa quanto ao segundo capítulo do humorístico e, dessa vez, a sutileza foi definitivamente deixada de lado. O quadro ironizou diretamente o presidente Jair Bolsonaro em dois momento e chegou a usar imagens dele para isso.

Primeiramente, foram mostrados diálogos de novelas com frases como “eles sumiram”, intercaladas com imagens das cadeiras vazias em Davos – quando Bolsonaro, Sérgio Moro, Ernesto Araujo e Paulo Guedes não compareceram a uma coletiva de imprensa no Fórum Econômico Mundial.

Depois disso, com o enunciado “Sessão Comédia” foi mostrado um trecho do discurso do presidente no evento, dizendo que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo e que aqui é o paraíso. Na edição foram acrescentadas risadas típicas de sitcoms e a trilha sonora clássica do seriado “Seinfield”.

Assista ao quadro “Isso a Globo Não Mostra” (no primeiro post a seguir) e veja algumas reações encontradas no Twitter:

Como tem gente incomodada com o #issoaglobonaomostra . Parabéns a toda equipe. Se estão incomodando, é pq estão no caminho certo. https://t.co/ayFLnt0KD2 — Ngm m perguntou nd! (@sto_lipe) January 28, 2019

A Globo tem todo o direito de ser contra o atual governo. E você tem todo o direito de boicotá-la, boicotar seus anunciantes. Boicote TODOS os programas, bem como seus anunciantes.#IssoAGloboNãoMostra — Dama De Ferro (@Damadeferroofic) January 28, 2019

Entreguem a Globo pro editor/roteirista do #IssoAGloboNãoMostra — Yguinho (@ygor_petro) January 28, 2019

Agora a esquerda adora a Globo, sério isso???#IssoAGloboNãoMostra — Pato Rouco (@renildocc) January 28, 2019

Queria ver se a Globo tivesse lançado esse #IssoAGloboNãoMostra durante os governos Dilma. O.o — o horror, o horror (@fjunior) January 28, 2019

GLOBO mostrando a verdade, e os bolsominions dando uma de BIRD BOX! #issoaglobonaomostra https://t.co/EIT7mx6KpM — 🇧🇷🇧🇷 DeehDream 🇧🇷🇧🇷 (@dreamstormi) January 28, 2019

Red Grobo descendo a ladeira. Fecha logo #IssoAGloboNãoMostra — *Jorge Augusto Paim* (@jorgeapaim) January 28, 2019

Nem vejo fantástico, mas que quadro sensacional esse hein 😂 #IssoAGloboNãoMostra — Pedro Henrique Brito (@pedrobritto_) January 28, 2019

Globo demonstrando todo seu desespero!!🤣🤣🤣🤣 #IssoAGloboNãoMostra — Alzira (@Alzira11393266) January 28, 2019