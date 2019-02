Fãs comparam os Príncipes Louis e George em foto (e eles são iguaizinhos!)

Desde que Louis, o filho caçula de Kate Middleton e do príncipe William nasceu, em abril de 2018, tivemos poucas oportunidades de vê-lo: só na saída da maternidade, no dia do batizado, na foto oficial do aniversário do príncipe Charles e no cartão de Natal da família. Então nos resta a curiosidade e a imaginação: como será que ele está agora, com 10 meses de idade?

Uma boa pista é olhar para o rostinho do Príncipe George, primogênito do casal. É que fãs da família real colocaram as fotos de Louis e George lado a lado, e olha… eles são bem parecidos!

Prince George and Prince Louis adorable photos 🙂 pic.twitter.com/ortl0kTKEc — Nicholas Douglas (@Readers_Delight) February 16, 2019

O DNA da família real é forte: há também comparações entre a Princesa Charlotte e a Princesa Diana criança. O que vocês acham?

Princess Charlotte bears striking resemblance to a young Princess Diana – do you see the likeness? https://t.co/mda0OamTiA pic.twitter.com/wopoKMgy16 — HELLO! (@hellomag) December 14, 2018

E isso não é exatamente surpreendente, mas olha essa foto comparando Charlotte e o Príncipe William! Idênticos!

Todos muito fofos, não é? Agora estamos ansiosas para ver o rostinho do filho ou filha do Príncipe Harry com Meghan Markle!