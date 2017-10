Fãs de Gilmore Girls têm uma nova série para chamar de sua

Quem é fã de verdade de “Gilmore Girls” sabe muito bem que grande parte do sucesso da série se deve à dupla Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. Amy é a mente brilhante que criou o universo de Stars Hollow. Daniel é roteirista e produtor. Os dois são craques em construir personagens, tramas e nos deixar completamente vidradas e emocionadas em frente à TV.

Pois quem ficou órfã de “Gilmore Girls” tem uma nova série para chamar de sua. Criada pela dupla Amy e Daniel, a novidade é chamada “The Marvelous Mrs. Maisel” ou, em tradução livre, “A Maravilhosa Senhora Maisel“, e conta a história de Miriam ‘Midge’ Maisel, a tal do título, interpretada por Rachel Brosnahan.

A série se passa em Manhattan no início dos anos 1960. Midge Maisel é uma garota muito animada que tem a vida que sempre sonhou: se formou na faculdade, casou, teve filhos e dá as melhores festas do Upper West Side, região nobre de Nova York.

A vida dela vira do avesso quando o marido a troca por outra mulher, e então Midge tem que se reorganizar. Por acaso ela acaba parando em um clube de comédia, onde descobre que é muito mais engraçada do que pensava. Ela decide então ter uma vida e uma carreira voltada para o humor, em uma área que é dominada pelos homens: a comédia stand-up.

No trailer já dá para ver que os diálogos rápidos e afiados, marca registrada de Amy Sherman-Palladino, não vão faltar em “The Marvelous Mrs. Maisel”. Ficou curiosa? A série estreia dia 29 de novembro no Amazon Prime Video, o serviço de streaming, similar à Netflix, mas da Amazon.