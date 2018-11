Fãs usam fotos antigas de Meghan e Harry para prever como será o bebê real

A notícia de que a Família Real está crescendo mais um pouco com o bebê de Meghan Markle e do Príncipe Harry deixou muita gente feliz. A empolgação com a novidade foi tanta que os fãs do casal estão usando o Twitter para dar os seus pitacos sobre como serão as feições do pequeno.

“Alguém quer brincar de tentar adivinhar como o bebê da Meghan e do Harry vai ser fisicamente? É claro que o bebê será adorável. Eu posso imaginar uma linda criança como a filha da Haylee Berry com cachos ruivos em vez de loiros e com um toque de sardas”, escreveu um seguidor.

Anyone want to play the guess what Harry and Meghan's baby will look like game? It's a given that the kid will be adorable. I could see a beautiful child like Haylee Berry's little girl but with red curls instead of blond and with a sprinkling of freckles. #samanthamarkle — Snap Boogie Lady (@SnapBoogieLady) October 20, 2018

Para começar a brincadeira de verdade, nada melhor do que voltar ao passado dos dois para saber como eles eram quando crianças, né? E, pelo visto, se o baixinho for como eles, podemos esperar muita fofura!

Prince Harry & Meghan Markle as children. pic.twitter.com/tNw87P5sdb — rifat yaqob (@fairoz252525) November 22, 2018

O cabelo ruivo de Harry e as sardas de Meghan foram as grandes apostas dos usuários da rede social. Mas as fotos para representar o baixinho que vem por aí foram as mais variadas possíveis.

“Eu estava vendo algumas montagens que sugerem como o filho do Harry e Meghan se parecerá. Esse definitivamente é o meu favorito”, postou outro internauta.

I've been looking at some of the mock-ups, suggesting what Harry and Meghan's baby might look like. This is definitely my favourite. #RoyalBaby pic.twitter.com/yiooVx5Brj — BermondseyBoy (@BermondseyBoy68) October 15, 2018

Teve gente que lembrou até mesmo de Grey’s Anatomy, em que a personagem April é interpretada pela atriz ruiva Sarah Drew e relaciona-se com Jackson (Jesse Williams).

“Eu disse uma vez e direi novamente: o filho da Meghan e do Harry será tão parecido com um filho Japril com um combo de genes únicos”.

I’ve said it once and I’ll say it again Meghan & Harry’s kid is so gonna look like a japril baby w those unique gene combos — hailey (@yayforgreyss) October 18, 2018

Além das especulações, um artista forense foi ainda mais longe. De acordo com o The Sun, ele fez um estudo com as imagens de Meghan e Harry para saber quais características o pequeno puxaria deles.

Caso o herdeiro real seja uma menina, ela terá o cabelo e os olhos escuros da duquesa, enquanto que o sorriso será parecido com o do pai.

Se for um menino, podemos esperar semelhança com as orelhas do príncipe, assim como um olho mais claro como o dele e suas bochechas rosadas.