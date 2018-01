O Carnaval já tá rolando forte para Fátima Bernardes! A apresentadora está no Recife, em Pernambuco, curtindo uns dias com o mozão, Túlio Gadêlha. Além de fotos lindas pelos pontos turísticos, Fatinha encarou uma festa – ou seria um bloquinho?- na sexta (26). E ela não foi de body – hit deste Carnaval – e nem com este chapéu de glitter!

Ao lado do namorado fantasiado de Batman, Fátima aparece vestida de Mulher-Gato. Miau! Deu super match! O boy ainda brincou no Stories do Instagram com a legenda “Liga da Justiça”, em que aparece ao lado dos migos.

No mesmo dia, mais cedo, Fatinha almoçou com a família de Túlio.

Na quinta (25), o casalzão já tinha curtido um passeio amorzinho pelo centro histórico de Olinda. E Fátima ainda fez uma aula particular de frevo. Mandou bem!

Ah! E olha ela toda influenciadora digital! Fátima comemorou 5 milhões de seguidores em seu Insta. 2018 tá bom, hein, more?