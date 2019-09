Fátima Bernardes ganhou a homenagem de aniversário mais linda de todas

Olha só a aniversariante do dia! Fátima Bernardes completou, nesta terça-feira (16), 57 anos, com direito a uma belíssima comemoração no ‘Encontro‘. O programa organizou uma surpresa muito carinhosa para a apresentadora, que até chorou!

Antes de mais nada, do programa começar, a plateia já estava no clima e puxou um “parabéns para você”.

Ela mostrou tudo nos stories do Instagram dela:

Logo depois, no início do ‘Encontro’, um mural de mensagens de felicitações apareceu no telão principal. O compilado reunia frases divertidas como “Fatinha querida” e “Onde é a festa?”

–

E não parou por aí! A apresentadora recebeu várias surpresas emocionantes, uma delas do namorado, Túlio Gadêlha, que fez um vídeo especial só para ela.

“Estou muito feliz em namorar essa mulher incrível, inteligente, batalhadora, e essa namorada amorosa, feliz, divertida, parceira e linda que tenho. Fico muito feliz em saber que tenho comigo uma pessoa que se preocupa de verdade com as outras pessoas e que me faz muita falta no dia a dia. Mas que, mesmo distante, me faz muito feliz”, disse ele.

Os filhos de Fátima também fizeram um vídeo especial que foi transmitido ao vivo e a jornalista ainda recebeu a visita da mãe, Eunice Bernardes, no programa.

Eunice Bernardes, mãe de Fátima, fez uma aparição surpresa no programa no dia do aniversário da filha. Eunice Bernardes, mãe de Fátima, fez uma aparição surpresa no programa no dia do aniversário da filha.

Para finalizar, rolou uma grande colagem de fotos com momentos antigos de Fátima com a família.

Veja algumas imagens:

–

–

–