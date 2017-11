Fátima já tinha mostrado o novo boy há muito tempo no Instagram

Ah, nada como um novo amor, não é mesmo Fátima Bernardes? Na última quinta-feira (2), a apresentadora do “Encontro” foi clicada em ~clima de romance~ ao lado do advogado pernambucano Túlio Gadêlha e, claro, a internet surtou – afinal, não é todo dia que pipocam notícias como essa.

Piadas foram inevitáveis:

Pergunta para Fátima Bernardes:

Você quer trocar uma bicicleta por uma Porsche 0km? Siiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmm😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5tiyX3sIzo — I'am a unicorn (@bates_unicorn) November 2, 2017

Fátima Bernardes já arrumou outro boy e eu continuo encalhada desde que nasci pic.twitter.com/9f6yYp12DX — Chanandler Bong (@babi) November 2, 2017

o meu ex tá bem só não tá melhor que eu Bernardes, Fátima pic.twitter.com/e1jCy2BQBK — Lannes Del Rey (@LannesDelRey) November 3, 2017

Apesar do romance só ter se “tornado público” agora, Fátima já tinha dado pistas do relacionamento NO INSTAGRAM dela.

Leia Mais: Saiba quem é Thiago Magalhães, o novo namorado da Anitta

Em setembro, por exemplo, quando foi prestigiar o musical “Cantando na Chuva”, estrelado por Claudia Raia, ela publicou a imagem abaixo:

Parabéns @claudiarreal , @jarbashomemdemello e todo o elenco de #cantandonachuva. Foi uma noite linda. A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Sep 24, 2017 at 8:35am PDT

Ou seja: o namoro já estava rolando há um tempinho (de acordo com o Leo Dias, eles se conhecem desde agosto) e bem NA CARA de todo mundo.

E, bem, reza a lenda, quando você posta uma foto do boy no Insta é sinal de que o romance é para valer mesmo. Todas as felicidades do mundo ao novo casal. 🙂