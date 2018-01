Fátima Bernardes responde quem critica suas fantasias de Carnaval

A Fátima Bernardes prova cada dia mais que está superfeliz com o novo namorado e agora ela até decidiu aproveitar mais o Carnaval. Ela curtiu muito as férias e postou tudo no Instagram, inclusive as fotos mais fofas com Tulio Gadêlha, o namorado da apresentadora.

Ela decidiu até se fantasiar de Mulher-Gato e ficou maravilhosa toda de preto – combinando com Tulio, que se vestiu de Batman. Mas sempre tem aquelas pessoas chatas que insistem em tirar a diversão dos outros e soltar vários comentários machistas, falando que ela estaria muito velha para se fantasiar e aproveitar a folia dessa época do ano. Tem cabimento?

Essas pessoas não podiam estar mais erradas. Ela está claramente cheia e energia e provou isso nesta segunda-feira (29), assim que voltou para o “Encontro com Fátima Bernardes“. No programa, ela comentou sobre como as férias foram uma delícia.

Ao perguntarem se ela viu alguma crítica sobre sua fantasia, Fátima mostrou que nem liga para a negatividade dessas pessoas, e emendou: “adorei que muita mulher dizia ‘não tenho coragem, mas me sinto representada’. Pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora! Foi bem bacana, pude me divertir bastante”.