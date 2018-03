Fátima Bernardes revela como perdeu peso e faz alerta

O “Encontro”, programa de Fátima Bernardes na Globo, é um espaço na TV aberta sempre comprometido a trazer discussões muito importantes. Nesta segunda-feira (19), a conversa girou em torno de como alguns perfis nas redes sociais incentivam transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, e são perigosos gatilhos, principalmente, para os jovens.

Padrões de beleza irreais e como eles são destrutivos também fizeram parte do papo e, neste momento, a apresentadora resolveu compartilhar um caso pessoal. Fátima revelou como emagreceu nos últimos tempos (e isso não teve nada a ver com dietas loucas) e como muitas pessoas tratavam essa “nova silhueta” dela como uma vitória – e não é.

“Eu perdi sete quilos de maio até agora, e aí todo mundo me pergunta uma fórmula e eu sinto uma certa frustração das pessoas quando eu digo que, na verdade, eu aumentei muito a minha atividade física e diminui algumas coisas que eu adoro, como doce e pão. Eu deixei isso para o final de semana”, disse.

Ainda, de acordo com ela, é preciso combater essa ideia de que magreza é elogio, principalmente em um país no qual mais da metade das garotas na se sentem bonitas. “O elogio a ter emagrecido é muito forte, como se fosse uma vitória na minha vida e, certamente, não é. Eu nunca tinha me sentido gorda antes e percebi que o olhar das pessoas ficou só nisso. Imagino como isso deva pesar para quem tem algum transtorno alimentar”, explicou.

O vídeo completo do momento pode ser acessado no Gshow.