Fátima Bernardes se diverte com imitação de seu ex-marido no ‘Encontro’

O humorista Gui Santana esteve presente nessa manhã no ‘Encontro com Fátima‘ e protagonizou uma brincadeirinha no matinal da Globo.

Gui é especialista em imitações, sendo responsável pelo Nerso da Capitinga na nova temporada da ‘Escolinha do Professor Raimundo‘ e pelo Zacarias dos novos ‘Os Trapalhões‘, então a Fátima Bernardes pediu para ele imitar qualquer pessoa pois ela adivinharia quem o famoso. Vendo ali uma chance única de fazer uma graça, Gui imitou nada menos que William Bonner. Sim, o ex-marido da apresentadora.

Com uma voz grossa, típica do apresentador do telejornal, Gui Santana mandou um “Esse encontro tinha que acontecer, né gente? Você me dá um bom dia e eu te dou um… boa noite“.

Fátima gargalhou e o humorista continuou na imitação. Explicou que ama quando acontece um erro no jornal e, com a voz do apresentador do ‘Jornal Nacional’, disse “você sabe que diversas vezes eu errei. Perdão, Fátima Bernardes“.

Sem perder o rebolado, Fátima tirou de letra a imitação de seu ex-marido. A apresentadora elogiou a imitação de Gui Santana e falou que teve nem graça imitar o Bonner nessa brincadeira de adivinhação. “Você apelou”, brincou Fátima.

Piadas à parte, isso mostra como a apresentadora está super tranquila a respeito de seu antigo companheiro. Como bem se sabe, tanto Fátima quanto Bonner seguiram com suas vidas conhecendo outras pessoas, então todo mundo está muito bem.