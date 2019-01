Fátima Bernardes será a rainha de um famoso baile de carnaval no Recife

Fátima Bernardes vai ser coroada rainha do 41º Baile dos Artistas, festa tradicional de Carnaval que acontece em fevereiro, no Recife.

A apresentadora do ‘Encontro‘ receberá a coroa “Lágrimas de um Sertanejo”, que segundo a organização do evento é inspirada no povo nordestino. Este ano, o Baile acontece no dia 15 de fevereiro, conforme foi divulgado na rede social do evento.

No ano passado, Fátima foi à mesma festa com Túlio Gadêlha. No carnaval de rua, também de Recife, ela ainda fez sucesso na internet com seu namorado ao aparecerem fantasiados Mulher-Gato e Batman, respectivamente.

–

Qual será o look que a futura rainha irá usar? Estamos de olho!