Fátima Bernardes foi o destaque da primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio na Sapucaí. O visual todo preto com cabelo preto e aplique liso foi um sucesso nas redes sociais. O look escolhido para a segunda noite não fez o mesmo sucesso que o primeiro, mas também foi bastante elogiado pela elegância.

A apresentadora usou um vestido azul-marinho e os cabelos presos de novo, mas com volume no rabo de cavalo. Como no primeiro dia, ela postou o look, que chegou a mais de 400 mil curtidas e passou dos 8 mil comentários!