Faustão explicou por que a imagem estava tão ~estranha~ no Domingão

Não, não era o amor de Faustão por Selena Gomez que fez tudo tremer! Neste domingo (19) a qualidade da imagem do “Domingão Do Faustão“, da Rede Globo, estava superior do normal, e, por causa disso, um pouco trêmula em alguns televisores, muita gente notou e foi ~reclamar~no Twitter. A mudança aconteceu por causa das novas câmeras usadas, que são normalmente utilizadas para filmes, e foram as mesmas usadas para gravar “Avenida Brasil“.

De acordo com Faustão, essa foi a primeira vez que as câmeras foram usadas em um programa ao vivo. “Tem muita gente achando que o programa tinha sido gravado com tratamento especial. Porra nenhuma, isso aqui é ao vivo. É o primeiro programa da história do mundo a ter esse tipo de equipamento, com acerto da Globo com a Sony do Japão. Hoje você tem a estreia de câmeras de cinema”, contou o apresentador.

Olha só algumas reações!

A imagem tá estranha, o pessoal tá falando que é gravado. Faustão disse que tá ao vivo (apesar de ter rolado gravação ontem…) — Rafael de Almeida (@rafaeldealmeida) August 19, 2018

Essa Imagem hoje tá tremendo Já tô é tonta aqui #DingDong pic.twitter.com/EVURBW6rAb — DORNEL (@CELLADORNEL) August 19, 2018

Esse imagem do Faustão pra quem tem labirintite deve ser horrível — poxaduduh (@Dudu) August 19, 2018

Como assim a Globo chega do nada com uma qualidade de imagem tão tecnológica para um país que acabou de desligar o sinal ANALÓGICO? Tá todo mundo tonto com essa imagem de alta defição, assistiamos Amado Batista com a tv chuviscando!!! #DingDong pic.twitter.com/LrHw0DyKOp — Mariah (@Minha_Sereia) August 19, 2018

E essa imagem do Domingão do Faustão? Estou incomodado com toda essa qualidade #DancaDosFamosos pic.twitter.com/il4ukauouY — leonardo (@LEONARDOS0UZA) August 19, 2018

Mas não foram apenas negativas, alguns usuários elogiaram a qualidade da câmera e ficaram felizes com a novidade.

o q aconteceu com as câmeras do Faustão? tá parecendo um filme mano — † ble$$ed † (@joaoxml) August 19, 2018

A imagem do Domingão do Faustão ta parecendo imagem dos programas de tv dos EUA , é muita qualidade para o Brasil , não estou acostumada #dingdong pic.twitter.com/qfvwFP55qP — Mariah (@Minha_Sereia) August 19, 2018

Gente. A qualidade das câmeras do Faustão tá mara demais. Mudaram pra qual?! ❤️ — Lola Ferreira (@lolaferreira) August 19, 2018