Faustão incita rivalidade feminina entre bailarinas na ‘Dança dos Famosos’

No último domingo (18), Fausto Silva anunciou quem são os 12 participantes da Dança dos Famosos 2019. E junto com os famosos escolhidos para esbanjar toda a desenvoltura no palco do Domingão do Faustão, o apresentador também revelou quem são as bailarinas que guiarão alguns dos competidores. Entretanto, durante a comemoração delas, ele acabou fazendo comentários infelizes que incitam a rivalidade feminina.

Como de costume, as câmeras mostravam os rostos das diferentes bailarinas até que o apresentador anunciou a primeira participante, Larissa Lannes. Quando as bailaras se reuniram para comemorar o anúncio, Faustão fez um comentário problemático sobre o apoio das mulheres: “Essa alegria é só para mostrar na televisão, porque uma quer esganar a outra e pegar o lugar, mas tudo bem!”.

Em seguida, o apresentador também anunciou a participação de Ana Paula Guedes e de Jaqueline Ciocci. Logo após revelar a terceira escolhida, Faustão fez mais um comentário voltado à rivalidade feminina: “Nessa hora, tem gente que dá rasteira, pisa no pé para, quem sabe, ela saia machucada, departamento médico, sabe como é”.

Por fim, Faustão deixou o clímax da emoção de lado e anunciou mais rapidamente os nomes das três últimas participantes: Mayara Araújo, Franciele Pimenta e Tati Scarletti.