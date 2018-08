Faustão quebra protocolo e “dá nota” em estreia no Dança dos Famosos 2018

Já estávamos com saudades! O ‘Dança dos Famosos‘ está de volta agora em 2018 com mais uma rodada de famosos rebolando e indo até o chão com os ritmos propostos pelo ‘Domingão do Faustão‘. Nessa primeira fase da competição, os homens e as mulheres se apresentam em semanas alternadas, para só depois começarem as eliminações.

Como acontece todas as semanas de ‘Dança dos Famosos’, Faustão chamou ao palco cinco celebridades para compor o júri do quadro, lembrando que a cada domingo teremos pessoas diferente analisando as apresentações. Dessa vez quem marcou presença foi Juliana Paiva, Cauã Reymond e Artur Xexéo como os jurados artísticos, já Inês Bogéa e Anselmo Zolla estavam lá para representar o júri técnico.

Confira como foi cada uma das apresentações de “baladão”:

Sérgio Malheiros

O primeiro famoso da temporada foi Sérgio Malheiros, que revelou ter ficado bem ansioso antes de entrar no palco. Perguntado pelo Faustão se contou com uma “ajudinha” externa, Sérgio confirmou ter tido ajuda da namorada Sophia Abrahão (ex-participante do quadro). Iniciada a música, o ator logo demonstrou sua habilidade no baladão.

Surpreendendo todo mundo, Sérgio conseguiu fazer passos bem-feitos e com uma parceria muito boa com sua parceira. Cauã Reymond ficou impressionado com a qualidade e já deu um dez, a mesma nota dada por Juliana Paiva. O júri técnico foi um pouco mais exigente, afinal constataram pequenos detalhes que precisam ser acertados em apresentações futuras.

–

Fiuk

“O que é mais complicado, conhecer a professora ou a coreografia?”, perguntou Faustão na hora que Fiuk colocou os pés no palco. Sabendo lidar com qualquer resposta, o cantor falou do desafio de dançar e acompanhou o vídeo de seu ensaio semanal. A platéia (sem qualquer surpresa para a gente) foi ao delírio com o momento no qual Fiuk tentou rebolar durante as aulas.

Começando a coreografia no chão, o cantor também investiu em passos mais simples e mais próximos de seu próprio estilo. Juliana Paiva comentou como seu parceiro de ‘A Força do Querer‘ estava dançando do seu próprio jeito e deu um 10. O júri técnico viu essa “qualidade” de outra forma e descontou pontos por Fiuk ter ficado na zona de conforto.

–

Léo Jaime

Faustão exibiu uns vídeos de Léo Jaime em seu passado e ainda brincou “nessa época ele não dançava com airbags“, se referindo à forma atual do competidor. Mesmo com a piadinha do apresentador, Léo Jaime esbanjou simpatia e alegria na coreografia com sua parceira. A cada requebrada mais inusitada, a platéia se acabava em aplausos.

A apresentação foi tão divertida que Faustão quebrou o protocolo e decidiu dar uma nota também. Ao ver a performance de seu colega, Faustão quis também avaliar a dança dele! Segundo o apresentador, Léo Jaime ganhou nota máxima porque nunca viu alguém naquela forma ter uma dança tão suave. Os jurados acompanharam o fascínio do Faustão e também deram boas notas para o competidor.

–

Nando Rodrigues

Após zoar um pouco a cor de roupa do ator (o comparando a uma berinjela), Nando Rodrigues pôde mostrar sua semana de ensaios na apresentação do baladão. Girando bastante, caindo no chão, sorrindo e sempre pedindo palmas das plateias, Nando Rodrigues fez a dança mais complicada da noite.

Cauã elogiou a energia e a coreografia, dando mais um dez. Após uma chuva de dez do júri artístico, o lado mais técnico apontou alguns problemas na apresentação, mas elogiaram como o ator ficou à vontade. “Você veio bem, com ótima energia, mas pode trabalhar melhor com a parceira“, comentou Anselmo Zolla.

–

Anderson Tomazini

Ao ver o Anderson Tomazini agitado, Faustão logo perguntou o que eles faziam nos bastidores. “Estávamos rezando”, comentou o ator de ‘O Outro Lado do Paraíso‘. O vídeo dele foi o melhor dos ensaios semanais, porque focou basicamente em Anderson preocupado com a possibilidade de estar pior que o Fiuk (quem ele acredita ter mais dificuldade de dançar).

Ao começar a música, toda a insegurança de Anderson Tomazini foi colocada de lado porque ele se esforçou muito no baladão. Chegou a arrancar suspiros e assovios da platéia a cada movimento com sua parceira. Porém, o júri artístico não ficou tão cativado assim, e descontou pontinhos (Cauã Reymond ainda jogou uma intriguinha ao falar que Fiuk estava melhor).

–

Danton Mello

O ator de ‘Deus Salve o Rei‘ teve um vídeo de ensaio semanal digno de uma videocassetada, mas na hora de dançar a coisa foi bem diferente. Abusando do charme, Danton Mello se jogou no chão e arrumou o cabelo como se estivesse num clipe musical. Como não fez uma coreografia muito elaborada, apostou na atuação e em contar uma história com sua dança.

Cauã afirmou que foi a melhor coreografia da noite, e contou que daria 11 se pudesse. A empolgação contagiou também o júri técnico: Anselmo Zolla descreveu a apresentação como um vulcão entrando em erupção. Inês Bogéa também deu uma boa nota para a performance do ator.

–

Após a apuração da nota da platéia, a classificação geral ficou com Danton Mello em primeiro lugar com uma certa folga. Já o último lugar está empatado entre Anderson Tomazini e Fiuk. Confira a classificação geral:

–

Na próxima semana teremos as mulheres se apresentando.