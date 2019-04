Faustão vira meme ao usar camiseta exótica – e caríssima! – no ‘Domingão’

No último domingo (31), Fausto Silva apresentou o “Domingão do Faustão” com uma camiseta bem diferente. A imagem estampada na blusa do apresentador surpreendeu tanto o público que ele acabou virando alvo de diversos memes hilários no Twitter.

A estampa que fez as piadas surgirem na rede social foi a de um rottweiler raivoso e bem grande. Nos memes os internautas até relembraram a fanfic envolvendo Faustão e Selena Gomez.

O que também deixou o público boquiaberto foi o preço da blusa. A peça é da marca Givenchy e custa 550 dólares, cerca de 2.156 reais.

Confira:

uma dessas imagens é real pic.twitter.com/eb2CZkgmvH — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) March 31, 2019

Essa blusa do Faustão hoje. É muita coincidência 😂😂😂😂#domingaodofaustao pic.twitter.com/FaTvT6FIRt — Natalia Sousa (@Natty_Sousa) March 31, 2019

Adorei essa camiseta do Faustão. Já quero a versão Renner. pic.twitter.com/U8fsu7iUie — Adailton (@RodAdailton) March 31, 2019

"Talvez a camiseta do Faustão esteja brava demais para um domingo" https://t.co/duoIB1QBjP — Cristina Silva (@Cristin445577) April 1, 2019

Vendedor: Qual camiseta o senhor deseja, senhor Fausto?

Faustão: QUERO ESSA FERA AÍ, MEU! pic.twitter.com/Qye9m365qw — André Graziano (@andregraziano) March 31, 2019

Não venham com brincadeiras no dia 01 de abril, pois não estou para gracinhas! P.S.: estou só a camiseta do Faustão. Bom dia e boa semana pic.twitter.com/okUXBKuA3j — Áxia Pimenta (@axiiapimenta) April 1, 2019

Faustão com essa camiseta de cachorro, prova que ele já desistiu de tudo, assim como eu Vou logo arrumar uma camiseta dessa tb — p. (@Efilnikufes1n) April 1, 2019