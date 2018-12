Fe Paes Leme rebate críticas que recebeu após cortar o cabelo curtinho

View this post on Instagram

Eu amo meu cabelo curto. Amava meu cabelo enorme. A real é que eu me amo e amo minhas mudanças. Vira e mexe aparece alguém aqui comentando que eu estou “feia” ou com “cara de lésbica”, ou até que “parece um homem” com meu cabelo curto. Estereótipos e preconceitos. A sociedade nos ‘educou’ que a mulher precisa ter o cabelo grande pra se sentir poderosa e feminina. Bobagem. Me sinto muito bem assim e com cara de Fernanda Paes Leme. Não me sinto feia, não fico com cara de lésbica porque lésbica é uma condição sexual e não um padrão de aparência e não lembro de ter visto muitos homens com o mesmo corte que o meu, mas se eles curtirem, tudo bem. Se não gosta de cabelo curto… Então não corte o seu! Ilustra: @cecile.dormeau