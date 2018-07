Fernanda Souza perdeu a blusa no “Conversa com Bial”, mas não o bom humor

HAHAHAHAHAHA! Esse momento antológico da TV aconteceu na noite da última quinta-feira (12) durante entrevista no “Conversa com Bial”, da TV Globo. Pedro Bial, o apresentador da atração, conduzia um delicioso e sincero bate-papo com Fernanda Souza e Sandy quando o impensável aconteceu: a blusa da atriz simplesmente abriu e quase caiu no palco do programa!

Após Fernandinha falar brevemente sobre a pseudo-carreira de cantora dela, o jornalista sugeriu que ela relembrasse os velhos tempos de protagonista da primeira versão de “Chiquititas”, sucesso dos anos 1990 do SBT, e dançasse uma das músicas da novelinha. Educada, ela prontamente atendeu ao pedido, fez a performance e, bem, o top não segurou!

“Espera aí que minha roupa abriu, brother”, disse a artista assim que se deu conta do “bafo”. E rápida, já mandou uma explicação maravilhosa: “É muita emoção a Milly estar na Globo cantando ‘Remexe’, minha roupa abriu. E eu emagreci, meu top trá largo, vamos ali lá atrás, bebê, arrumar. Abriu, real, Jesus, Maria e José!”

Enquanto ela se ajeitava nos bastidores, Sandy, sempre elegante, tomou o controle da situação e narrou quando o mesmo aconteceu com ela no “Superstar”, reality show musical da emissora. Porque, né, isso já deve ter acontecido com quase todo mundo – a única diferença é que se você é famosa milhares de pessoas podem ver e as chances de isso virar meme são muito maiores.

Mas Fernanda lidou como a profissional que é.

Confira o momento (acontece lá pelo minuto 24:55)