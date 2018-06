Fernanda Gentil e a namorada Priscila Montandon planejam ter filho juntas

Mãe de dois meninos, Fernanda Gentil revelou que pretende aumentar a família junto com a namorada Priscila Montandon. “Pode ser adotando, congelando óvulo, fazendo inseminação ou fertilização… Queremos criar um serzinho nosso juntas. De onde vai sair e como, se de mim ou dela, não importa”, disse ela em entrevista ao Extra.

Fernanda assumiu o relacionamento com Priscila em setembro de 2016 e as duas estão morando juntas há um mês. “Fiquei com mais vontade ainda de ter outro filho porque encontrei alguém tão parecida comigo”, derrete-se e completa: “Ela me ajuda muito com os meninos, abraçou a causa, comprou o pacote total. Tenho muito amor pra dar, vontade de educar, deixar mais uma parte minha neste mundo pra tentar mudá-lo pra melhor. Priscila também quer”.

Minhas vidas inteiras. A post shared by Fernanda Gentil – Oficial (@gentilfernanda) on May 13, 2018 at 4:00pm PDT

Na entrevista, Fernanda também falou da saudade que sente do filho Lucas, que atualmente mora no Piauí e tem 10 anos. “Choro dia sim, dia não, sentindo a falta dele, que estava comigo desde 1 ano e 4 meses de vida, quando a mãe faleceu. Eu e meu tio, pai dele, nos revezávamos bem no Rio, mas ele acabou sendo transferido para trabalhar lá”. O outro filho da jornalista, Gabriel, tem dois anos e é fruto do relacionamento com o ex-marido Matheus Braga.

Sempre muito franca sobre o fato de que relaciona com uma mulher, Fernanda deu uma declaração sensível sobre como foi se apaixonar por Priscila e assumir o namoro. “Lá em casa, nunca foi proibido amar. Nunca foi proibido negro, branco, magro, gordo, mulher com mulher, homem com homem… Priscila foi a primeira, única e última mulher da minha vida. De início, eu me vi encantada pelo interior dela: o caráter, a integridade, os valores… Só depois me dei conta: ‘Putz, isso tudo veio numa carcaça de mulher’. Ser gay é algo recente, um mundo novo. Não tenho interesse por nenhuma outra pessoa, mulher ou homem, porque estou completa, em paz”.