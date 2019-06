View this post on Instagram

Ei, meninas…. não vim aqui dizer que o que vale é participar. E nem que agora que vocês já chegaram na Copa de novo, tá ótimo. Porque claro que até aqui é uma vitória, mas eu sei que pra vocês a medalha no peito é a glória. Mas vim lembrar que a principal batalha dessa vida vocês já levaram: ser mulher e defender um país jogando futebol. Conhecer o mundo fazendo o que ama. Dar a cara à tapa para que muitas outras caras possam sorrir com vocês. E lá se foram todos os tipos de barreira! Vocês, meninas-mulheres-jogadoras-donas de casa-maes-filhas-irmãs muitas vezes já acordaram antes do sol e dormiram depois da lua. Já conseguiram o impossível como por exemplo lutar sempre, ao mesmo tempo, com força e doçura pela visibilidade que mereciam ter naturalmente… mas já que ela não veio de forma orgânica, bora lá buscar de forma merecida. E vocês foram! E ela chegou: a Copa Feminina agora é pro país inteiro ao vivo. Eu, como mulher, jornalista esportiva, tendo trabalhado com esporte por 13 anos, já me sinto com a medalha no peito – é isso que vocês nos proporcionam. Que sejam mais e mais faladas, vistas e celebradas, de todas as maneiras e de maneira igual: com torcida, bandeiras, palmas, gritos e vuvuzelas! Nos estádios, nas ruas e nas casas. Me dói sim não participar da cobertura e ver vocês de perto, mas explicar pra Seleção Brasileira Feminina de Futebol que essa vida é feita de escolhas e novos desafios é no mínimo redundante, né? Aliás sorte a nossa que vocês escolheram vestir essa capa verde e amarela e jogar por ela; prova de que não só o filho, mas a filha tua também não foge à luta. E eu escolho agradecer duplamente vocês por isso; como mulher e amante do esporte. Pisem em campo com a certeza de quem chegou lá, e a vontade de quem quer ir além. Com a garra de quem já esqueceu que venceu na vida, mas com a leveza de quem lembra como é bom. Divirtam-se! Joguem! Corram! Disputem! É lindo de ver as batalhas pessoais de vocês, e emocionante viver a conquista coletiva da gente. Obrigada. E aconteça o que acontecer, voltem pra casa sabendo que a Copa do Mundo de 2019 já é mais um capítulo escrito na história – e com a letra de vocês.