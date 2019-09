Fernanda Gentil publica texto apaixonante no aniversário da namorada

View this post on Instagram

Outro dia você achou uma cartinha antiga que escrevi pra você e deixou escapar um “olha quanto amor!!!” falou meio num sorriso,meio saudosa.Aí eu pensei meio indignada,meio surpresa: “mas hoje tem muito mais amor!!!”, e não falei nada.Hoje às 7h da manhã essa cena me veio à cabeça, e pensei “será que ela ainda acha iss—“ aí parei de ficar só pensando e resolvi escrever.Pra deixar dito.Escrito.Registrado hoje, no seu aniversário,que você nunca vai saber o quanto eu te amo. Não por você não merecer saber,mas por eu não saber medir. Meu amor por você não está no tempo em que escrevi uma cartinha; tá no fato de você fazer o tempo parar, também, pra eu escrever uma cartinha.Não está no tempo em que passamos juntas; tá na saudade que sinto de você enquanto estamos juntas.Meu amor por você não tá na nossa casa; tá na nossa alma.Tá na minha surpresa em perceber que esse tempo passa diferente pra gente: horas são segundos quando estamos juntas, e dias são semanas quando não tô com você. Meu amor por você não cresce a cada dia; ele multiplica todos os dias.Não está nas coisas que você faz; ele está em você.Toda. Da cabeça aos pés!Desde o seu coque despretensioso até a ponta do dedão. Desde o seu senso de justiça até a sua cabeça avoada.Tá na certeza que eu tenho de que achei a minha pessoa dos meus sonhos e das minhas vidas todas.Pra quem eu quero levar café na cama e de quem eu quero receber um chá antes de dormir.Com quem eu quero viajar o mundo e chorar de rir tomando vinho em casa.Quem eu quero que me ajude a passar os valores e princípios – tão tão tão iguais aos meus – aos pingulinhos.Com quem eu quero ter mais pingulinho(a).Eu quero ser a sua pessoa também.Mas (muito) antes disso quero você feliz. Realizada. Rodeada de amigos e amores. Distribuindo saúde!!! Mergulhada nos cachorros. Enrolada nas crianças,inundada de paz,transbordando sonhos – e que pelo menos em um ou outro eu esteja incluída, porque uma das mais lindas maravilhas dessa vida é sonhar com você. E melhor que sonhar, é realizar com você.Feliz aniversário,meu amor. Sorte a minha viver pra poder te ver vivendo.Mais sorte ainda acordar pra te ver completando mais um ano hoje. Aliás…sabe que dia é hoje?