Fernando Rocha se pronuncia após Mariana Ferrão anunciar saída da Globo

Ex-colega de Mariana Ferrão no comando do “Bem Estar”, Fernando Rocha fez um post emocionado falando sobre a trajetória dos dois no programa. Mariana anunciou que estava deixando a Globo logo após surgir a notícia de que a emissora não havia renovado o contrato de Fernando.

“Terminou uma história. Uma travessia oceânica. A partida da Mari é a certeza do ciclo que se fecha”, escreve ele no início do texto.

Os dois trabalharam lado a lado por oito anos. Agora, o “Bem Estar” passa a ser apresentado por Michelle Loreto, que já havia substituído Mariana durante a licença-maternidade dela.