Casamento real é assim: começa de manhãzinha e só termina no dia seguinte. No sábado (19), depois da cerimônia, do bolo, do almoço e da recepção, Meghan Markle e o Príncipe Harry trocaram de look – ele vestiu um smoking com lapela em veludo, ela um vestido Stella McCartney branco frente-única, e partiram a bordo de um Jaguar para a festa que o pai do noivo, Príncipe Charles, ofereceu a eles na Frogmore House, ainda em Windsor.

Não há fotos da festa que começou no fim da tarde e se estendeu pela noite toda, afinal era uma celebração, mais íntima, para apenas 200 pessoas. Alguns convidados, no entanto, comentaram sobre o que aconteceu na festa, e provavelmente isso é o máximo que saberemos.

Os looks dos famosos

Para começar, não foram apenas os noivos que trocaram de look. A tenista Serena Williams, uma das melhores amigas de Meghan, trocou o vestido Versace que usou de manhã por um Valentino estampado e um colar Bulgari poderoso como ela.

A atriz Pryianka Chopra, que de manhã optou por um tailleur lavanda Vivienne Westwood, a noite foi com um look full princesa Dior, muito brilhante e de cair o queixo.

Amal Alamuddin e o marido George Clooney também estavam na festa (mas infelizmente não temos fotos dos looks), bem como o apresentador de TV James Corden, que foi o mestre de cerimônias da noite.

Discursos

O Príncipe Charles fez um dos discursos da noite, e brincou que há pouco dava mamadeira e trocava as fraldas de Harry, e agora ele é um homem feito. Ao fim, ele disse “Meu querido velho Harry, estou tão feliz por você”. Ainda no discurso, reforçou que ficou muito satisfeito ao receber o pedido de Meghan para que ele a conduzisse ao altar, e que ficou feliz por poder ajudar.

O Príncipe Harry também falou, e pela primeira vez em público se referiu a Meghan como sua mulher. Os relatos dizem que os discursos foram, de uma forma geral, sobre como Harry tornou-se um homem e como o casal é bonito. Há rumores de que Meghan também fez um discurso, mas não se sabe o conteúdo dele.

A balada

Não é uma festa se não houver música, certo? De acordo com o jornal The Mirror, primeiro foi servido um jantar, com lugares marcados. James Corden foi o mestre de cerimônias da noite, convidando as pessoas a fazerem seus discursos e animando o jantar. Na sequência o “DJ das estrelas” Sam Totolee, que já havia tocado em festas para a realeza de Mônaco e para muitos famosos, assumiu o som.

O cardápio

Se o almoço foi formal e bem britânico, a festa à noite teve um cardápio mais americanizado, com hambúrgueres, algodão doce e drinques divertidos, incluindo um batizado de “When Harry Met Meghan”, uma brincadeira com o filme “When Harry Met Sally” – aqui no Brasil lançado com o nome de “Harry e Sally – feitos um para o outro”

Os fogos de artifício

A noite contou ainda com um show pirotécnico sobre a Frogmore House, que pôde ser testemunhado pelos moradores da cidade próxima.

De acordo com a repórter da “Hello” Emily Nash, que é especializada em realeza, o Príncipe Harry gosta muito de fogos de artifício, por isso especula-se que o show pirotécnico tenha sido ideia dele. Adorável, não?