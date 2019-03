Vestidos com roupas que homenageavam a televisão brasileira (acredite, teve até fantasia de abertura clássica do ‘Fantástico‘!), os participantes do BBB19 foram até o chão em mais uma festa realizada no reality. E quando a gente já achava que o programa estava morto, a Festa Televisão proporcionou um beijo e uma briga… mas não se empolgue tanto.

O beijo aconteceu entre Rízia e Alberto. Os dois aproveitaram um momento no banheiro e deram um rápido beijo (que infelizmente ninguém tem foto decente porque as câmeras do programa disponíveis para o público não mostraram a situação, teremos de esperar o compacto na televisão). Mas nem comece a shippar porque não vai rolar casal não, Alberto fez questão de garantir que eles são apenas amiguinhos. Pelo menos ele elogiou o beijo da sister.

E foi justamente esse beijo o motivo de uma pequena discussão entre as amigas Paula e Hariany. A mineira estava dando conselhos para Rízia, aquela coisa de tomar cuidado com Alberto porque ele é safado etc, mas Hariany se incomodou com o papo e insinuou que Paula estava se intrometendo demais na vida alheia. Ficou um climão entre as duas durante todo o resto da festa.

Após essa pequena farrinha, o jogo volta ao normal: hoje mesmo já vai rolar prova da liderança para fazer o jogo andar. Quem será que fatura a coroa?