A produção do ‘BBB18‘ decorou o jardim, vestiu todo mundo, colocou álcool e ainda ofereceu um show de Naiara Azevedo pra ver se alguma coisa deslanchava entre os casais da casa, mas nada. Dos quatro possíveis casais, NENHUM emplacou. Vamos conferir um por um:

Jéssica e Lucas

A trama mais rocambolesca do ‘BBB18’ continuou se atraindo e repelindo na Festa Femineja. Naiara Azevedo até deu uma provocada em Lucas perguntando se ele estava tentando, e isso já serviu de motivo para Jéssica ir conversar com ele.

Entre as declarações, a sister confessou que “é inevitável a vontade de ficar contigo” e o cearense mandou um “você precisa de mim como eu preciso de você“. Os dois então começaram a comentar sobre seus amores do lado de fora da casa, e ainda mandaram um “não me deixe” para seus respectivos.

Ana Clara e Breno

A filha de Ayrton também aproveitou a Festa Femineja para ir atrás de Breno. Depois de se acertar com o brother, Ana Clara confessou que quer beijar o rapaz em todas as festas.

Mas aí a conversa seguiu num rumo que a sister não curtiu muito. No fim, Breno deixou claro que não é ele que não quer, e sim porque o pai dela está na casa. Vixe.

Paula e Breno

Depois de não ter nada com Ana Clara, Breno se aproximou de outra pessoa na festa: Paula. O brother passou a festa inteira tentando seduzir a moça, até que chegou a hora de dormir e os dois dividiram a cama do líder (que dormiu no chão).

Breno até tentou dar uns beijos na Paula, mas a sister se esquivou tipo a Rihanna no clipe de “Umbrella” fugindo da água.

Esse casal também não rolou.

Gleici e Wagner

Depois do clima que surgiu na festa anterior, quando Wagner pediu para Gleici ficar perto dele na casa, o assunto continuou: ele pediu pra Gleici ficar ainda mais perto.

É, foi só isso mesmo. Vamos agilizar, Gleici e Wagner, está todo mundo querendo!