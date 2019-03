Em edições anteriores do Big Brother Brasil, o dia posterior às festas era sempre muito bom porque os confinados perdiam a linha e faziam várias coisas malucas no reality, então era divertidíssimo acompanhar. Não é o que está acontecendo no BBB19, cujas festas refletem apenas o que o programa já mostra: tédio. Por isso, não foi surpresa alguma que a festa promovida por Hana fora do BBB tenha repercutido mais nas redes sociais que a festa do próprio reality.

Se você acompanhar nas redes sociais a hashtag #Hana23, verá que a festa de uma das primeiras eliminadas da temporada foi bem mais divertida que a Festa Luz, que ocorria simultaneamente no BBB19. Poucas menções foram encontradas na internet a respeito da celebração que rolava no confinamento, ao contrário da festinha de Hana.

Aqui do lado de fora, Hana recebeu diversos participantes importantes do programa como Danrley, Elana, o italiano Alberto e até mesmo Tereza. O posicionamento da sister também chamou a atenção: ao contrário do próprio programa que participou, Hana iniciou as festividades avisando que não seriam toleradas manifestações de homofobia e racismo.

A MILITADA NO MEIO DA FESTA AAAAAAA

HANA = NECESSÁRIA PRA CARALHO!!!!! #Hana23 pic.twitter.com/KVpnasNA3A — w (@wegmannfav) March 28, 2019

e com essa foto linda desses bb's, termino de enaltecer essa noite incrível #Hana23 (principalmente pra hana, mas também pra nós avocados e pra toda gaiola) que nunca nos falte amor, e que a gente siga lutando sempre à favor dos direitos humanos. na luta, a resistência! 💚🥑 ✨ pic.twitter.com/uCFfStpkaQ — kauan do pop 🌶️🥑 (@kauancomenta) March 28, 2019

A festa da Hana já foi melhor do que todas as festas desse #BBB19 absurdamente pavoroso. FIM #Hana23 pic.twitter.com/zlRni05WxB — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 28, 2019

Percebe-se como a coisa está feia para o BBB19 quando até uma festa feita por eliminados causa uma comoção maior do que a realizada dentro do programa. Por mais que o BBB19 possa comemorar números de votação recordes, a audiência baixa e os participantes sem carisma jogam todo o trabalho da equipe no buraco.