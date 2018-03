Como sempre, a festa que rolou no BBB18 foi quando todas as coisas na casa mais vigiada do Brasil começaram a andar. Dois casais que estavam se envolvendo aos poucos nas últimas semanas deram um passo à frente e finalmente rolaram os tão esperados beijos.

O primeiro que rolou foi entre Paula e Breno. O rapaz vinha tentando com a empresária há algumas festas, e foi persistindo até o fim. Primeiro foi paquerando, depois aceitando selinhos… até que Paula não aguentou mais e cedeu à insistência do brother. Os dois se beijaram de forma bem caliente no banheiro da casa, enquanto todos os outros curtiam a festa no jardim.

Isso quer dizer que foi tudo as mil maravilhas para Paula e que ela se divertiu horrores na festa? Não, porque logo depois do beijo com o goiano ela teve um longo papo com Ana Clara justamente sobre o tópico Breno. A filha de Ayrton queria conversar para que Paula fizesse o que queria, pois não existia mais “Ana Clara” nessa história. Quero só ver.

Outro casal que todo mundo queria que rolasse foi Patrícia e Kaysar. Depois de curtir horrores e fazer check-in no chão da pista, o sírio foi dormir com Patrícia e os dois trocaram um belo de um beijo. Logo depois Kaysar falou que o beijo foi bom, mas que estava torcendo para não encaixar porque não queria na casa. Patrícia então ofereceu não ir atrás mais. Será?