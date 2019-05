Filha de Carlinhos Brown (e neta de Marieta Severo!) estreia na Globo

Clara Buarque, filha de Carlinhos Brown e neta de Marieta Severo e Chico Buarque, vai estrear como atriz na próxima novela das 18h da Rede Globo, ‘Éramos Seis‘. A informação foi dada dada pelo Extra.

Com apenas 20 anos, Clara viverá o papel de Inês, uma jovem inocente e romântica que se envolve com o personagem de Nicolas Prattes. A atriz é fruto do casamento de Brown com Helena Buarque, filha de Chico e Marieta. Talento é o que não falta nessa família, né?

Não é a primeira vez em que a jovem segue o rumo artístico de sua família. Ela já gravou a canção ‘Dueto‘ com o avô, música que fez parte da trilha sonora da novela ‘Segundo Sol‘.

‘Éramos Seis’ tem roteiro assinado por Ângela Chaves, uma das envolvidas na série ‘Os Dias Eram Assim‘. A novela vai substituir ‘Órfãos da Terra‘ e estreia no dia 1º de outubro.