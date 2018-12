Filha de Carrie Fisher, a ‘Princesa Leia’, posta vídeo em homenagem à mãe

Já faz dois anos que a nossa eterna Princesa Leia, de “Star Wars“, nos deixou. A atriz Carrie Fisher sofria de apneia do sono, que somada a outros fatores, fizeram com que ela, aos 60 anos, partisse para o outro lado da força no dia 27 de dezembro de 2016.

E não é segredo para ninguém que ela e a filha, a também atriz Billie Lourd, tinham um relacionamento incrível. Para homenagear a mãe, Billie postou, nesta quinta-feira (27), em seu perfil do Instagram, um vídeo emocionante em que canta “These Days”, de Jackson Browne, uma das músicas favoritas de Carrie.

Na legenda da publicação, ela falou sobre a importância de “seguir em frente, e de se cercar de pessoas que a fazem sorrir”. Caiu um cisco no nosso olho!

Aperte o play:

“Já faz dois anos desde a morte de minha mãe e eu ainda não sei qual é a coisa ‘certa’ a fazer em um aniversário de morte (eu tenho certeza que muitos de vocês sentem o mesmo a respeito de seus entes queridos). Então eu decidi fazer algo um pouco vulnerável para mim, mas algo que nós duas amávamos fazer juntas – cantar. Este é o piano que seu pai deu a ela e esta é uma de suas canções favoritas. E como a música diz nós devemos ‘seguir em frente’. Eu descobri que o que me mantém seguindo em frente é fazer coisas que me deixam feliz, trabalhar duro em coisas pelas quais sou apaixonada e me cercar por pessoas que amo e me fazem sorrir. Espero que isto encoraje quem se sente pra baixo ou perdido a ‘seguir em frente’. Como minha mãe uma vez disse ‘pegue seu coração partido e o transforme em arte’ – qualquer que seja o significado de arte para você”, escreveu Billie (em tradução livre).