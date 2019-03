Filha de Elis, Maria Rita publica foto encantadora com a mãe e irmãos

Neste domingo (17), a cantora Maria Rita, filha da eterna Elis Regina, postou em seu Instagram uma foto em que ela aparece com a mãe e os irmãos mais velhos em um momento nostálgico e que trouxe muitas alegrias para os fãs da família.

Na legenda da publicação, a artista escreveu com muito carinho o que sente ao ver a fotografia da família reunida naquele momento especial: “Aquecendo o coração com lindas recordações”, disse a compositora. Sentada no colo da mamãe está a caçula, Maria Rita, 41 anos; em pé, com os cabelos mais escuros, o irmão João Bôscoli, 48 anos e sentado na cadeira menor, Pedro Mariano, 43 anos.

Nos comentários, os seguidores se deslumbraram com a foto e escreveram textos em homenagem à célebre cantora. “Foto linda. Uma recordação que embala nossos corações saudosos dessa diva”, escreveu um internauta. “A sensação é que Elis ainda vive”, comentou outro fã.

A cantora, que tinha o apelido de Pimentinha, faleceu em 1982, aos 36 anos de idade, no auge de sua carreira. Maria Rita tinha apenas quatro anos quando perdeu sua mãe, mas diz carregar boas lembranças e sentimentos do pouco tempo em que passaram juntas.