Filha de integrante do Fat Family vira sensação no The Voice Kids

Será que o “The Voice Kids 2018” já tem um cantor mirim favorito? Muita gente acredita que sim e o nome dela é Talita Cipriano. A menina de 14 anos é filha de Deise Cipriano, uma das integrantes do Fat Family – grupo que estourou nos anos 1990.

Talita cantou “Fim de Tarde”, sucesso do Fat Family, e conseguiu virar todas as cadeiras. Claudia Leitte e Simone e Simaria viraram já nos primeiros acordes da música, seguidas por Carlinhos Brown, que esperou um pouco mais. Mesmo assim, a menina escolheu Brown como seu mentor.

Dona de uma voz potente, Talita demostrou muita maturidade ao cantar e os jurados ficaram ainda mais empolgados ao saberem que ela é filha de Deise. Rolou até um dueto com a mãe no palco e esse momento certamente ficará marcado como um dos pontos altos do programa nesse ano.

É possível assistir à performance através desse link.