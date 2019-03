Filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício estreia na TV aos 22 anos

Antonio Negrini, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, cresceu e decidiu seguir a carreira dos pais. O jovem de 22 anos está no elenco de “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, minissérie que estreia no dia 8 de abril na Globoplay e em 15 de abril na Globo.

Segundo o Gshow, Antonio concluiu o curso de formação de atores em 2018 e esse é seu primeiro trabalho na televisão. Os pais o apoiam na escolha da profissão, mas Murilo diz que quer ver o filho andando com as próprias pernas.

“Ele não me pede ajuda nem eu ofereço. É uma profissão muito dura, difícil. Espero que ele seja feliz e que se interesse pelo processo. Eu vim de teatro. Comecei com 11 anos de idade, mas nunca pensei: ‘Vou ser ator da Rede Globo. Vou fazer muito cinema’. Eu queria ser ator. Era o prazer de fazer aquilo. Isso me levou a outras coisas, mas era só isso. Espero que ele tenha isso dentro dele também e que seja uma coisa muito verdadeira”, diz o pai de Antonio.

Além de estrear na TV, Antonio também está tendo a oportunidade de trabalhar em família. Murilo e Débora Falabella – que é madrasta do garoto – também atuam na minissérie.

Veja como está Antonio atualmente: