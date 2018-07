Filho de Caco Ciocler simplesmente rouba a cena em foto com o pai

O ator Caco Ciocler, 46, deixou as redes sociais ba-ban-do quando postou uma foto junto ao filho, Bruno Ciocler, de 21 anos. O motivo? Aparentemente beleza está no DNA da família.

Caco adora postar fotos com a família e amigos, e já tinha postado uma foto junto ao filho no Instagram, em fevereiro. Mesmo a foto não tendo tanta repercussão, os dois aparecem no lago lado a lado.

Pais e filhos A post shared by Caco Ciocler (@cacociocler) on Feb 9, 2018 at 4:09pm PST

E na segunda-feira (9), o ator publicou tanto no Instagram quanto no Twitter um registro de pai e filho, aparentemente, em um restaurante. Até aí, tudo bem, certo? Errado!

Tal filho A post shared by Caco Ciocler (@cacociocler) on Jul 9, 2018 at 5:56am PDT

Os seguidores não conseguiram conter a saliva os elogios e rapidamente começou uma discussão sobre quem era o preferido: o pai ou o filho.

“Não sei se queria ser nora ou madrasta”, brincou uma usuária do Instagram, recebendo apoio. Outras, no entanto, ponderaram que o filho pode ser bonito, mas que o pai é o real sonho de consumo.

Confira algumas reações:

Se o Caco Ciocler já tá esse burburinho, imaginam quando descobrirem o filho dele, Bruno Ciocler. pic.twitter.com/tjjU5RxpEo — BAIXINHO NÃO, POC.KET! (@SirFerzito) June 14, 2018

nossa, agora estou em dúvida se quero ser sua nora ou quero ser a madrasta do seu filho — lúcia taradona (@nomebemtopper) July 9, 2018

o significado de tanto faz acaba de ser atualizado — Sandinho (@San2diego) July 9, 2018

Deus abençoe a familia rsrs — Everton Damasceno (@ever_dama) July 9, 2018

Porém, este tuíte resumiu o sentimento de todxs: