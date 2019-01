Filho de Chorão anuncia a volta da banda Charlie Brown Jr.

Seis anos depois, a banda Charlie Brown Jr., que perdeu Chorão e Champignon em 2013, vai voltar! O filho de Chorão, Alexandre Aragão, teve a ideia juntamente com os músicos Marcão Britto, Thiago Castanho, Heitor Gomes e Pinguim Ruas.

O retorno está marcado para o dia 25 de janeiro, às 18h30, no Vale do Anhangabaú, para comemorar o aniversário de São Paulo. O show deve contar com a participação de Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferreiro, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza).

Alexandre avisou que não deve haver um vocalista fixo na banda – os próprios músicos do Charlie Brown Jr. devem ocupar o microfone e haverá ainda outros convidados intérpretes.