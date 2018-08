Filho de Sandy aparece em vídeo da cantora, para surpresa dos fãs

A cantora Sandy faz questão de preservar a imagem do filho Theo, que tem quatro anos de idade. Não publica fotos do menino, e nem permite que ele seja fotografado na rua, em shows e outras situações. Por isso os fãs ficaram positivamente surpresos quando viram que a criança apareceu em um vídeo divulgado pela própria Sandy.

Trata-se do episódio “Areia” do projeto musical “Nós, Voz, Eles”, uma websérie em que Sandy abre o estúdio que tem em casa para receber grandes nomes da música, como Maria Gadú, Anavitória, Iza e Thiaguinho. No “Areia” estão apenas Sandy e o marido Lucas Lima. É nesse clima íntimo que Theo entra no estúdio, onde é recebido com muito carinho pelos pais.

Sandy diz “Ah, meu amor, você veio dar um beijinho?” e Lucas diz: “E aí, cara?”. É possível ouvir Theo falando “achei que ninguém estava aqui”. O menino dá beijos e abraços nos pais e depois deixa os dois trabalhando.

Veja a cena completa a partir dos 7m40 no vídeo abaixo.

Os fãs comemoraram e observaram nos comentários sobre como Theo está grande. Uma fofura!