Filho de Wagner Montes homenageia o pai em post emocionante

View this post on Instagram

Eu poderia escrever um texto enorme, mas palavras não seriam suficientes, nem para expressar o que estou sentindo nesse momento e muito menos o que verdadeiramente o senhor representa pra mim. Acredito que essas fotos resumem tudo. MEU PAI, MEU MELHOR AMIGO, MEU SUPER HERÓI. Não vou me preocupar em tentar entender o porque, mas em lembrar do quão guerreiro o senhor foi, das brincadeiras, das viagens, das gargalhadas, dos esporros e principalmente do carinho mesmo que bruto rs. EU TE AMO MUITO! SELVAAAAAA, DESCANSE EM PAZ MEU GUERREIRO. Aproveito para agradecer o carinho de cada um, cada mensagem de carinho e de força. Peço perdão por não conseguir responder a cada um, mas acreditem, essas mensagens são muito importantes para nossa família, agradecemos muito mesmo. Então para não cometer uma injustiça e acabar não respondendo alguém, optei por postar essa mensagem. Aproveito para agradecer também a equipe do Hospital Barra D’Or, do servente ao diretor, a dedicação e carinho. Obrigado por tudo! #diatriste #saudades #amormaior #meupai #meuhero