Filme com Bruna Marquezine e Anitta chega à Netflix

“Breaking Through“, que tem Bruna Marquezine e Anitta no elenco, finalmente chegou ao catálogo brasileiro da Netflix! Filmada em 2015, a produção hollywoodiana conta com direção de John Swetnam (roteirista de “Ela Dança, Eu Danço 5: Tudo ou Nada”) e produção executiva de John Legend.

A história conta a trajetória de Kacy (Sophia Aguiar), uma talentosa dançarina que almeja a fama e vê esse sonho se tornar realidade quando um de seus vídeos alcança milhões de visualizações no YouTube.

Bruna interpreta Roseli, uma ~amiga~ de Kacy que faz tudo para atrapalhar a sua carreira. A atriz atua em inglês e tem cenas com números de dança.

Anitta, por sua vez, aparece como ela mesma, cantando a música “Into the Night”. Que sucesso, hein?

Assista ao trailer de “Breaking Through”: