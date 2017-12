Todo mundo sabe que filmes de Natal são o guilty pleasure – ou seja, aquilo que você adora fazer, mas odeia contar por aí – preferido de muita gente. E embora você já esteja cansada de assistir a alguns deles, que insistem em aparecer na televisão aberta todo santo ano (alguém disse “Esqueceram de Mim” e “Um Herói de Brinquedo?), chegou a hora de dar a devida importância a essas histórias. É que enredos natalinos costumam ser leves, nos fazem rir, emocionam e são capazes até de provocar reflexões sobre a vida.

Passeando pelo vasto catálogo da Netflix, que conta com todos os tipos de subcategorias natalinas possíveis e imagináveis, juntamos aqui só o que tem de mais legal em matéria de filme de Natal dentro do serviço. Já pode convocar a família e dar início à maratona, que só terá fim no dia 25 de dezembro (ou não).

O Grinch – 2000

Encabeçando a lista dos clássicos, Jim Carrey e seu famoso e carrancudo Grinch levaram até o cinema a história do livro “How The Grinch Stole Christmas!” – ou “Como o Grinch Roubou o Natal!”, em tradução livre, escrito por Dr. Seuss e lançado pela primeira vez em 1957.

Dirigido por Ron Howard, o mesmo de sucessos como “Uma Mente Brilhante”, o filme conta a história de uma criatura conhecida em sua cidade por odiar o Natal. É por isso que o Grinch vive isolado em uma montanha, bem longe de qualquer contato que possa ter com as tradições da festa. Para resolver todo esse ódio, ele decide por “roubar” o Natal – mas uma garotinha acaba interferindo no processo.

Produzido por Tim Burton, “O Estranho Mundo de Jack” é praticamente pré-requisito para quem bate no peito para defender filmes de Natal. Na animação, Jack Skellington, o esqueleto protagonista, vive na chamada cidade do Halloween – assustando pessoas e comandando a festa todos os anos. Jack, entendiado, um dia resolve dar um passeio por uma floresta nas redondezas do local, e se depara com um mundo totalmente diferente do seu: a cidade do Natal, onde as pessoas são extremamente felizes. É aí que ele decide sequestrar o Papai Noel para criar seu próprio Natal, o que não dá tão certo assim.

Para quem procura por uma comédia light (e não se importa muito com as críticas negativas), o longa, co-produzido por Chris Columbos (do sempre lembrado “Esqueceram de Mim”), é baseado no livro “Skipping Christmas”, de John Grisham. Ele gira em torno de uma família das mais atrapalhadas, que tem seus planos de viagem de fim de ano destruídos graças à visita inesperada da filha, que estava de férias. A missão agora é armar uma festa de Natal de última hora, mas é claro que as coisas não saem como planejado.

Meu Papai É Noel – 1994

Na primeira parte de uma sequência de quatro filmes, Scott Calvin (Tim Allen) está em casa quando, de repente, se depara com um acidente em seu telhado. O “verdadeiro” Papai Noel se machuca gravemente e fica impossibilitado de entregar presentes durante o Natal. Sem alternativas, Papai Noel pede para que o novo amigo assuma sua função. Após dizer “sim” para a empreitada, Scott passa a notar algumas diferenças em seu corpo, como uma barba crescendo cada vez mais rápido e alguns quilos que não estavam lá antes. Arrebatado pelo espírito natalino, ele se transforma no próprio bom velhinho.

Como já dissemos aqui, “Cartão de Natal” é um clichê natalino daqueles que a gente ama. Nele é contada a história de Ellen Langford, garota com uma vida supostamente “perfeita”, que vê tudo mudar ao ficar presa em um hotel durante uma nevasca. O problema é que, enquanto Ellen tenta sair da situação, acaba conhecendo o amor de sua vida – sendo que ela já estava noiva de outro homem.

Um Conto de Natal – 1984

Com base no conhecido conto homônimo do renomado escritor Charles Dickens, o filme é sobre Ebenezer Scrooge, um senhor milionário, avarento e obcecado por dinheiro que, por consequência de seu comportamento, vive uma velhice solitária e infeliz. Até que, em uma véspera de Natal, Scrooge recebe a visita de alguns fantasmas – do passado, presente e futuro – fazendo com que ele repense sua vida e mude a forma de enxergá-la.

A história fez tanto sucesso na época, que já foi adaptada outras vezes ao longo dos anos – entre os remakes mais conhecidos está a animação “Os Fantasmas de Scrooge”, da Disney, lançada em 2009 e com roteiro de Robert Zemeckis.

“Operação Presente” é uma animação que tem como mote a pergunta clássica e repetida por crianças durante décadas: “Como é que o Papai Noel entrega tantos presentes, ao redor do mundo, em uma só noite?”. No caso do filme, é bom esquecer trenós e renas, pois é na alta tecnologia, e lançando mão de equipamentos ultramodernos que um Natal perfeito (e eficiente) se dá. O conflito se instala quando a equipe de duendes e funcionários do Polo Norte, responsável pela fabricação e distribuição dos presentes, percebe que, dentro da extensa lista de crianças que devem receber suas encomendas, uma delas fica sem a bicicleta que tanto desejava.

Para ajudar que o presente chegue ao destino, Arthur (filho do Papai Noel) organiza uma força-tarefa cheia de aventuras no meio do caminho.

Do que mais você precisa além de um filme natalino cheio de cachorrinhos falantes? “Santa Buddies”, dos Estúdios Disney, é o enredo perfeito para morrer de fofura. A história se passa no Polo Norte, onde os cãezinhos precisam resolver um problema sério: o espírito natalino, fonte principal de energia para a fabricação de brinquedos do Papai Noel, está em baixa. É aí que entram Budderball e sua turma, para resgatar o verdadeiro sentido da data. Own!

Tudo o que queremos neste Natal é… Mariah Carey (e sua voz maravilhosa)! A rainha da celebração, neste especial, canta todos os seus sucessos natalinos, acompanhada por plateia e convidados em um cenário de tirar o fôlego. Com 38 minutos de duração, vale deixar rolando enquanto a ceia acontece, que tal?

Meninas Malvadas – 2004

Vamos combinar que este não é bem um filme de Natal, mas achamos mais do que justo colocar “Meninas Malvadas” em uma lista natalina. Afinal, vale (muito) a pena reviver a cena da icônica apresentação de “Jingle Bell Rock”, protagonizada por Regina George e companhia – e, recentemente, recriada pela banda Rouge. Um clássico dos anos 2000, o filme tem Lindsay Lohan no auge da carreira, frases famosas até hoje e humor inteligente.