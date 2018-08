24 filmes e séries que estreiam na Netflix em setembro e valem a pena

Ei, Netflix, tudo bem? A senhora simplesmente está de parabéns em setembro de 2018. É sério, parece que todas as coisas boas do mundo resolveram estrear juntas – e haja tempo para colocar todas as séries e filmes em dia.

Leia Mais: Este são os filmes e séries que saem da Netflix em setembro de 2018

Não é exagero, não, para o mês das flores, lançamentos esperados como “Maniac”, minissérie com participação de Emma Stone e Jonah Hill, finalmente dão as caras. Além disso, pode dar adeus à vida social por motivos das novas temporadas de “Grey’s Anatomy”, “The Good Place”, “Supergirl” e “Gotham”.

Para as cinéfilas também tem opção bombante! A gente recomenda dar uma olhadinha em “Sierra Burgess é uma Loser”, comédia romântica original estrelada por Shannon Purser (“Stranger Things“) e Noah Centineo (“Para Todos os Garotos que Já Amei”), “Carol”, drama protagonizado por Cate Blanchett, e o clássico moderno da Disney/ Pixar “Divertida Mente”.

Abaixo, confira as estreias que valem a pena.

SÉRIES

As Telefonistas (3ª Temporada)

Quando estreia? 7/9/2018

Maniac (Minissérie)

Quando estreia: 21/09/2018

Marvel – Punho de Ferro (2ª Temporada)

Quando estreia: 7/9/2018

BoJack Horseman (5ª Temporada)

Quando estreia: 14/9/2018

Atypical (2ª Temporada)

Quando estreia: 7/9/2018

Vândalo Americano (2ª Temporada)

Quando estreia: 14/9/2018

The Good Place (Série Semanal)

Quando estreia: 28/9/2018

Ash vs. Evil Dead (2ª Temporada)

Quando estreia: 3/9/2018

Grey’s Anatomy (14ª Temporada)

Quando estreia: 1/9/2018

Marvel – Fugitivos (1ª Temporada)

Quando estreia: 25/9/2018

Gotham (4ª Temporada)

Quando estreia: 1/9/2018

Supergirl (3ª Temporada)

Quando estreia: 10/9/2018

DC’s Legends of Tomorrow (3ª Temporada)

Quando estreia: 11/9/2018

FILMES

Felicidade por um Fio



Quando estreia: 21/9/2018

Sierra Burgess é uma Loser



Quando estreia: 7/9/2018

Jason Bourne

Quando estreia: 9/9/2018

Carol



Quando estreia: 1/9/2018

Disney/Pixar – Divertida Mente



Quando estreia: 1/9/2018

Hotel Transilvânia 2



Quando estreia: 30/9/2018

Marvel – Homem-Formiga



Quando estreia: 1/9/2018

Thelma



Quando estreia: 1/9/2018

A Mulher Mais Assassinada do Mundo



Quando estreia: 7/9/2018

Popstar: Sem Parar, Sem Limites



Quando estreia: 9/9/2018

Brooklyn



Quando estreia: 15/9/2018