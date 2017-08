Veja os novos filmes e séries que entram na Netflix em setembro

Setembro está chegando, e além da primavera, o mês traz novidades suculentas para quem assina a Netflix! Temporadas novas de algumas séries que todo mundo ama, filmes e documentários para ninguém sair do sofá.

Entre as séries, tem temporada nova das amadas “Grey’s Anatomy ” e “How to Get Away with Murder“, além da terceira temporada de “Narcos“, que promete! O filme “First The Killed my Father“, dirigido por Angelina Jolie, é outra das grandes estreias do mês.

Na categoria documentário, “George Harrison: Living in the Material World” é imperdível para fãs dos Beatles ou de Martin Scorsese, que dirigiu o filme. Ainda no mundo da música, este mês estreiam os documentários de Whitney Houston e da banda Foo Fighters.

Pode preparar a pipoca!

AS SÉRIES QUE ENTRAM NA NETFLIX EM SETEMBRO

Narcos (3ª temporada)

Disponível em 1º/9



Aquarius (1ª e 2ª temporadas)

Disponível em 1º/9

Gotham (3ª temporada)

Disponível em 1º/9

Grey’s Anatomy (13ª temporada)

Disponível em 1º/9



Jane the Virgin (2ª temporada)

Disponível em 1º/9

Once Upon a Time (6ª temporada)

Disponível em 1º/9



Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (4ª temporada)

Disponível em 1º/9



Bojack Horseman (4ª temporada)

Disponível em 8/9



American Vandal (1ª temporada)

Disponível em 15/9

How to Get Away With Murder (3ª temporada)

Disponível em 16/9



Fuller House (novos episódios)

Disponível em 22/9

Star Trek: Discovery (1ª temporada)

Disponível em 25/9

DC’s Legends of Tomorrow (2ª temporada)

Disponível em 25/9

Supergirl (2ª temporada)

Disponível em 25/9

Big Mouth (1ª temporada)

Disponível em 29/9

OS FILMES QUE ENTRAM NA NETFLIX EM SETEMBRO

Amor.Com

Disponível em 1º/9

Papéis ao Vento

Disponível em 1º/9

Neve Negra

Disponível em 1º/9

A Escolha Perfeita 2

Disponível em 4/9

TED 2

Disponível em 4/9

#RealityHigh

Disponível em 8/9

First They Killed My Father

Disponível em 15/9

A Série Divergente: Insurgente

Disponível em 20/9



6 Dias

Disponível em 22/9

Amores Canibais

Disponível em 22/9

Nossas Noites

Disponível em 29/9

OS DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS QUE ENTRAM NA NETFLIX EM SETEMBRO

Surfar por uma Nova Vida – documentário

Disponível em 1º/9

Whitney: Can I Be Me – documentário

Disponível em 3/9

Marc Maron: Too Real – especial stand-up comedy

Disponível em 5/9

George Harrison: Living in the Material World – documentário

Disponível em 15/9

Foo Fighters: Back and Forth – documentário

Disponível em 15/9

Jerry Before Seinfeld – especial stand-up comedy

Disponível em 19/9

DESENHOS E PROGRAMAS INFANTIS QUE ENTRAM NA NETFLIX EM SETEMBRO

Lego Elves: Segredos de Elvendale

Disponível em 1º/9

Pokémon the Series: XYZ (1ª temporada)

Disponível em 1º/9

Spirit: Cavalgando Livre (2ª temporada)

Disponível em 8/9

Greenhouse Academy (1ª temporada)

Disponível em 8/9

Project MC2 (5ª temporada)

Disponível em 15/9

O Ônibus Mágico Decola Novamente (1ª temporada)

Disponível em 29/9