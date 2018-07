14 filmes e séries que estreiam na Netflix em agosto de 2018

Se a Netflix erra em lançamentos como “Insatiable”, estreia do dia 10 de agosto envolvida em inúmeras polêmicas e acusada de gordofobia, ela acerta demais em “Para Todos os Garotos que Amei”, filme original com lançamento para este mês baseado no best-seller homônimo da Jenny Han. Ambas as produções são voltadas para o mesmo público, o adolescente, mas enquanto a primeira se apoia em clichês batidos do gênero e estereótipos para provar um ponto, a outra vem de um argumento original que coloca como protagonista uma garota asiática que não é a “CDF” ou a loser ou a popular, ela é apenas uma garota de 16 anos. Representatividade de um jeito legal, sabe?!

E os conteúdos próprios do serviço de streaming serão mesmo o grande destaque do mês (fraco de novidades). Pode colocar na listinha: “(Des)Encanto”, animação para adultos do mesmo criador de “Os Simpsons”, “Tal Pai, Tal Filha”, longa com Kristen Bell no elenco, e os “Os Inocentes”, série com um trailer promissor. Abaixo, a gente separou outros destaques da programação.

1. WALL-E

Quando estreia: 01/08

2. Tal Pai, Tal Filha

Quando estreia: 03/08

3. Fariña

Quando estreia: 03/08

4. Maggie – A Transformação

Quando estreia: 07/08

5. Better Call Saul (4ª temporada)

Quando estreia: 07/08

6. Insatiable

Quando estreia: 10/08

7. Um Espião E Meio

Quando estreia: 11/08

8. Furacão Bianca: Da Rússia, Sem Amor

Quando estreia: 15/08

9. Para Todos Os Garotos Que Já Amei

Quando estreia: 17/08

10. (Des)Encanto

Quando estreia: 17/08

11. Os Inocentes

Quando estreia: 24/08

12. Ghoul – Trama Demoníaca

Quando estreia: 24/08

13. Rua Cloverfield, 10

Quando estreia: 24/08

14. Ozark (2ª temporada)

Quando estreia: 31/08