Filmes e séries que vão sair da Netflix em fevereiro

Infelizmente chegou a hora de dar adeus a alguns filmes e séries que estão na Netflix e a gente adora. Dentre as baixas estão títulos bacanas como “O Lado Bom da Vida”, Amy (o documentário sobre a Amy Winehouse), “De Volta Para o Futuro”, “The Runaways – Garotas do Rock” e “Histórias Cruzadas”. Detalhe que tudo isso sai já no dia 1º, então corre pra assistir!

A boa notícia é que estreias bacanas também estão chegando em fevereiro, como as séries “Altered Carbon” e “Everything Sucks!”, ambas originais Netflix. E se você está meio sem ideias sobre o que assistir em se tratando de séries, também vale a pena dar uma chance às estreias mais bacanas de 2017.

1º de fevereiro

17 outra vez

21 & Over

Amy

De Volta Para o Futuro

A Casa dos Espíritos

Em seu lugar

Era uma Vez na América

The Runaways – Garotas do Rock

Freaks and Geeks

O Lutador

Hora de Aventura: Temporada 4

Histórias Cruzadas

Kurt Cobain: Montage of Heck

O Artista

Sexo, Rock e Confusão

O Lado Bom da Vida

8 de fevereiro

Brilhante Victória (60 episódios)

Os Suspeitos

Sam & Cat – Temporada 1

Sanjay e Craig (40 episódios)

Bob Esponja (50 episódios)