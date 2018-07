Os 90 filmes e séries que deixam a Netflix em agosto de 2018

Todos os meses filmes e séries novos estreiam na Netflix, mas outros tantos títulos saem do ar. É o ciclo da vida, minha gente. Em agosto de 2018, títulos queridos da audiência como a série de suspense “The Killing“, o filme vencedor do Oscar “Argo” e o desenho animado “Apenas um Show” são alguns dos mais de 70 programas que deixam a programação.

Se você quiser assistí-los, então, corra! Ainda há alguns dias antes deles sairem do ar definitivamente:

Filmes e séries que saem da Netflix em 1º de agosto

Apenas um Show

20 Anos + Jovem

A Princesa de Montpensier

À Procura da Vingança

A Salvação

Batman – A Máscara do Fantasma

Caçadores de Emoção

Caçadores de Recompensa

Conflitos e Reencontros

Corações de Ferro

Effie Gray – Uma Paixão Reprimida

Elefante Blanco

Enchanted Kingdom

Esperar Para Sempre

Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo

Fruitvale Station

Funny or Die Apresenta: Donald Trump e a Arte dos Negócios

Go for Sisters

Harlock: Space Pirate

Idas e Vindas do Amor

Jogada de Sorte

Kaijudô – A Origem dos Mestres do Duelo

Killjoys – Temporada 2

Mariachi Gringo

Mushi-Shi

The Killing

Nunca Diga Seu Nome

O Casamento do Ano

Ó Paí, Ó

O Poder e a Lei

Odd Thomas

One Life

Perdido Na Armênia

Playful Kiss

Quebra de Conduta

Reza a Lenda

Riddick

Sangue no Gelo

Side Effects: Uma Viagem Musical

The Bridge

The Comedians of Comedy: The Movie

The Daughter of Dawn

The Search for Freedom

Um Amor de Vizinha

Unidas Pela Vida

Zach Galifianakis: Live at the Purple Onion

2 de agosto

As Grandes Férias Grandes

Grendel

Laranjas e Sol

Minha Amada Imortal

Morte Súbita

3 de agosto

Impostores

4 de agosto

WonderBalls!

5 de agosto

Consequência Mortal

7 de agosto

I Am Shimon Peres

8 de agosto

Especiais temáticos da turma da Mônica

Juntos Pelo Acaso

Neve Pra Cachorro

Porque é Novembro

9 de agosto

Aeroporto 77

Baires

Coração de Leão – O Amor Não Tem Tamanho

Tokio

T-Rex

10 de agosto

Shaolin Girl

11 de agosto

Gabriel Iglesias Presents Rick Gutierrez: I’m Not Mad, I’m Just a Parent

Gabriel Iglesias Presents The Gentleman Jerry Rocha

Gabriel Iglesias: Aloha Fluffy

Gabriel Iglesias: Hot and Fluffy

Gabriel Iglesias: I’m Not Fat… I’m Fluffy

12 de agosto

Argo

13 de agosto

Minions

14 de agosto

Clifford – o Gigante Cão Vermelho

O Mistério da Passagem da Morte

15 de agosto

A Série Divergente: Insurgente

Anti-Heróis

Grand Piano

Heroes: a Lenda dos Discos de Batalha

Mar Negro

O Negócio é Fofoca

Presos no Paraíso

16 de agosto

As Aventuras de Chuck e Amigos

Break Up Club

Gritos Mortais

Littlest Pet Shop

My Little Pony: a Amizade é Mágica

Transformers Prime

Transformers: Rescue Bots

Transformers: Robots in Disguise

17 de agosto

Invictos