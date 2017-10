26 filmes e séries que estreiam na Netflix em novembro

Para novembro, a Netflix investiu em produções premiadas e com diretores conhecidos. A grande estreia do mês, por exemplo, é “Alias Grace”, série com apenas uma temporada e baseada em livro de Margaret Atwood, autora de “O Conto da Aia”. A história, baseada em fatos reais, narra o drama da criada Grace Marks (Sarah Gadon) que, no século 19, foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de seu patrão e da governanta da casa onde trabalhava. O caso é bem controverso e até hoje não se sabe se ela realmente cometeu os crimes ou se foi vítima de uma conspiração.

Leia Mais: A série da Netflix mais maratonada no Brasil é surpreendente

Além disso, entram no catálogo também a bombadíssima “Atlanta”, indicada a seis prêmios Emmy, e “Ela Quer Tudo”, seriado inspirado pelo filme homônimo dos anos 1980 e dirigido por Spike Lee.

Leia Mais: Nova série da Netflix é um mix de Gossip Girl, The O.C. e Revenge

Para as cinéfilas, vale ficar de olho em “Descompensada”, primeiro longa da humorista Amy Schumer, no indicado ao Oscar “Straight Outta Compton: A História do N.W.A.”, sobre a cena de hip hop nos Estados Unidos, e “De Canção em Canção”, estrelado por Ryan Gosling, Natalie Portman, Cate Blanchett, Rooney Mara e Michael Fassbender.

Confira todas as estreias!

Séries

Alias Grace

Disponível 03/11/2017

Marvel – O Justiceiro

Temporada 1

Disponível 17/11/2017

Godless

Disponível 22/11/2017

Ela Quer Tudo

Temporada 1

Disponível 23/11/2017

The Sinner

Temporada 1

Disponível 07/11/2017

Nobel

Temporada 1

Disponível 06/11/2017

Frontier

Temporada 2

Disponível 24/11/2017

Glitch

Temporada 2

Disponível 28/11/2017

Greenleaf

Temporada 2

Disponível 01/11/2017

The Big Family Cooking Showdown

Temporada 1

Disponível 03/11/2017

Atlanta

Temporada 1

Disponível 25/11/2017

12 Macacos

Temporada 3

Disponível 16/11/2017

Filmes

O Príncipe do Natal

Disponível 17/11/2017

O Matador

Disponível 10/11/2017

Amor por Direito

Disponível 01/11/2017

Morte Limpa

Disponível 01/11/2017

De Canção em Canção

Disponível 21/11/2017

A Entidade 2

Disponível 01/11/2017

Descompensada

Disponível 12/11/2017

Straight Outta Compton: A História Do N.W.A.

Disponível 12/11/2017

3 Generations

Disponível 20/11/2017

Documentários e especiais

Cuba e o Cameraman

Disponível 24/11/2017

Salvando o Capitalismo

Disponível 21/11/2017

Jennifer Lopez: Dance Again

Disponível 16/11/2017

Steve Jobs: O Homem e a Máquina

Disponível 16/11/2017

Meru: O Centro do Universo

Disponível 16/11/2017