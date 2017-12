31 filmes e séries incríveis que estreiam em janeiro na Netflix

Ano novo e tudo novo, certo? Bem, pelo menos, na Netflix, é assim que funciona. E, para entrar com o pé direito em janeiro de 2018, o serviço de streaming preparou diversas estreias maravilhosas.

Para as fãs de série, vale acompanhar a quarta temporada de “Grace and Frankie”, o terceiro ano de “Lovesick”, além disso, finalmente, chegam à plataforma todos os episódios de “Weeds”, seriado cult da mesma criadora de “Orange is the New Black” sobre uma mãe de família que decide virar traficante para sustentar a família.

Já para quem não perde um bom cineminha, “As Sufragistas”, “Whiplash – Em Busca da Perfeição” e o documentário “Malala” são títulos obrigatórios, hein?!

Abaixo, confira todas as estreias e comece o ano com a watchlist completinha! 🙂

SÉRIES

Lovesick

Temporada 3

Disponível 01/01/2018

Comedians in Cars Getting Coffee Collections

Disponível 05/01/2018

Disjointed

PARTE 2

Disponível 12/01/2018

Grace and Frankie

Temporada 4

Disponível 19/01/2018

Van Helsing

Temporada 2

Disponível 19/01/2018

Devilman Crybaby

Temporada 1

Disponível 05/01/2018

Dirk Gently´s Holistic Detective Agency

Temporada 2

Disponível 05/01/2018

Black Lightning

Temporada 1

Disponível 23/01/2018

Weeds

Temporada 1 A 8

Disponível 01/01/2018

Black Sails

Temporada 4

Disponível 30/01/2018

FILMES

Vende-se Esta Casa

Disponível 19/01/2018

O Rei da Polca

Disponível 12/01/2018

Fútil e Inútil

Disponível 26/01/2018

As Sufragistas

Disponível 15/01/2018

Cavalos Selvagens

Disponível 01/01/2018/

Mustang Island

Disponível 02/01/2018

Whiplash – Em Busca da Perfeição

Disponível 15/01/2018

O Experimento de Aprisionamento de Stanford

Disponível 01/01/2018

Planetarium

Disponível 01/01/2018

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Tom Segura: Disgraceful

Disponível 12/01/2018

Rotten

Disponível 05/01/2018

Martin Luther: The Idea That Changed the World

Disponível 01/01/2018

Alien Contact: Outer Space

Disponível 09/01/2018

Malala

Disponível 01/01/2018

Yoga Arquitetura da Paz

Disponível 10/01/2018

KIDS

Trolls: O Ritmo Continua

Temporada 1

Disponível 19/01/2018

Lhama Lhama

Temporada 1

Disponível 26/01/2018

As Aventuras do Gato de Botas

Temporada 6

Disponível 26/01/2018

Justiça Jovem

Temporadas 1 E 2

Disponível 01/01/2018

Power Rangers Aço Ninja

Temporada 1

Disponível 01/01/2018

Annie

Disponível 15/01/2018