Todos os filmes e séries que saem da Netflix em dezembro

O ano está acabando e as chances de assistir a alguns filmes e séries na Netflix também. Isso porque o serviço de streaming está renovando o seu catálogo, como faz mensalmente, e vai retirar mais de 130 títulos da plataforma.

De acordo com a Optclean, a maioria deles serão eliminados logo no primeiro dia do mês, mas ocorrerão baixas até o fim do ano. Entre as produções selecionadas, estão “Miss Simpatia”, “Sex and the City 2” e “Um Lugar Chamado Notting Hill”.

Confira, a seguir, a lista completa do que sai da Netflix em dezembro e aproveite para assistir aos seus títulos favoritos enquanto há tempo!

Em 1° de dezembro de 2017

¡Asu Mare!

3 A.M.

3 A.M. 2

3 Palavrinhas

3 Palavrinhas: Hora de Dormir

A Casa dos Fundos

A Cela

A Família Addams

A Ilha

A Liga Extraordinária

A Royal Christmas

Amigas Inseparáveis

Amor à Segunda Vista

Austenland

Babysitter’s Black Book

Beleza Americana

Biutiful

Bonequinha de Luxo

Bunks

Canon – Fidelidad al Límite

Can’t Stand Losing You: Surviving the Police

Como Perder um Homem em 10 Dias

Dança de Rua 2

De Volta para o Futuro III

Desventuras em Série

Dias Incríveis

Doutora Brinquedos: Temporada 3

Encantada

Escola de Rock

Filha do Mal

Fique Rico ou Morra Tentando

Footloose

Forrest Gump

Gatos, Fios-Dentais e Amassos

Good Burger

Hirokin Último Samurai

Hunter x Hunter: The Last Mission

Ilha do Medo

Impacto Profundo

Inevitável

Jackass 3.5: Sem Censura

Karatê Kid – A Hora da Verdade

Karatê Kid II – A Hora da Verdade Continua

L’ASSAUT

Magi – The Kingdom of Magic (25 episódios)

Magi – The Labyrinth of Magic (25 episódios)

Magia ao Luar

Matador de Aluguel

Meu Nome é Taylor, Drillbit Taylor

Meu Querido Vira-Lata

Miss Simpatia

Missão: Impossível – Protocolo Fantasma

Missão: Impossível 3

Murilo Gun: Propaganda Enganosa

Na Natureza Selvagem

No Pique de Nova York

Norbit

O Dia do Galo

O Escolhido

O Primeiro Amor

O Sal da Terra

O Segredo de Lucia

O Show de Truman – O Show da Vida

Obvious Child

Os Fantasmas de Scrooge

Os Intocáveis

Os Reis do Kong: Uma Disputa Acirrada

Patrick Maia: Piadas para Pessoas

Prenda-me Se For Capaz

Purple Rain

Redenção

Sairat

Sex and the City 2

Super Nerds: Temporada 3

Tá Chovendo Hambúrguer 2

The Admiral: Roaring Currents

The Fifth Commandment

The To Do List

THX 1138

Transformers

Trocando os Pés

Troia

Tudo para Ficar com Ela

Um Amor de Tesouro

Um Hotel Bom pra Cachorro

Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time

Zig & Sharko: Temporada 1

Zoando na Escola

Em 2 de dezembro de 2017

Airheads

Free The Mind

Nosso Tipo de Mulher

Tudo por uma Esmeralda

Em 3 de dezembro de 2017

Matt Shepard Is a Friend of Mine

Em 6 de dezembro de 2017

Demônio

Os Agentes do Destino

Em 7 de dezembro de 2017

(500) Dias com Ela

Amor por uma Noite

Anjos e Demônios

Rio da Coragem

Em 8 de dezembro de 2017

A Cookie Cutter Christmas

Pump

Em 10 de dezembro de 2017

Viagem 2 – A Ilha Misteriosa

Em 12 de dezembro de 2017

In Your Eyes

Em 13 de dezembro de 2017

Fastest: A História de Valentino

Me Late Chocolate

O Dilema

Perfeita é a Mãe!

Um Lugar Chamado Notting Hill

Em 14 de dezembro de 2017

Difícil Decisão

Enter the Jungle

Hook – A Volta do Capitão Gancho

O Reino

Pulando a Vassoura

Sing Street: Música e Sonho

Total Drama (13 episódios)

Em 15 de dezembro de 2017

A Máquina: O Amor é o Combustível

Bem-vindo à Selva

Boa Sorte Charlie – É Natal

Capitão Phillips

Fallen III: The Destiny

O Homem da Máfia

Pocoyo (26 episódios)

Sem Ar

Sobrenatural: Capítulo 2

The Hour (6 episódios)

The Irregular at Magic High School (26 episódios)

To Write Love on Her Arms

Transporter: The Series: Temporada 1

Em 19 de dezembro de 2017

Abelha Maia: A Série (39 episódios)

Em 27 de dezembro de 2017

Hawaii Five-0 (143 episódios)

Em 30 de dezembro de 2017

Paixões Ardentes (188 episódios)