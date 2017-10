Todos os filmes e séries que saem da Netflix em novembro

Durante todo o mês de novembro, a Netflix eliminará uma lista extensa de filmes e séries para que novidades espetaculares possam ser levadas aos usuários.

De acordo com informações da Optclean, o serviço de streaming vai excluir mais de 130 títulos de seu catálogo no próximo mês! “A Lista de Schindler”, “Antes de Partir”, “Menina dos Olhos” e “Sex and the City: O filme” são alguns deles.

Confira a lista completa do que sai da Netflix em novembro e corra para assistir aos seus títulos favoritos enquanto há tempo!

Em 1° de novembro de 2017

11/11/2011

A Dançarina e o Ladrão

A Fúria do Dragão

A Haunted House

A Minha Canção do Amor

A Negociação

After the Sunset

Agente 86

Antes de Partir

Backstrom (13 episódios)

Bajo la Sal

Brickleberry (36 episódios)

Bruxas de East End (23 episódios)

Burt’s Buzz

Cauby – Começaria Tudo Outra Vez

Com a Bola Toda

Complications (10 episódios)

Crisis (13 episódios)

Cristela (22 episódios)

Dads (19 episódios)

Don’t Stop Believin’: Everyman’s Journey

Dormindo com o Inimigo

Doutora Brinquedos: Temporada 2

Enlisted (13 episódios)

Entre Amigas

Epic Drives: Temporada 1

Gang Related (13 episódios)

Golpe Baixo

Greta

Head 2 Head: Temporada 1

Hermanoteu na Terra de Godah

Jogo da Morte

Joga da Morte 2

Knockaround Guys

Lethal Weapon

Lethal Weapon 2

Magi – The Kingdom of Magic (25 episódios)

Magi – The Labyrinth of Magic (25 episódios)

Menina dos Olhos

Na Terra de Amor e Ódio

O Amor é Cego

O Congreso Futurista

O Dragão Chinês

O Mistério de God’s Pocket

O Último Guarda-Costas

O Verão dos Peixes Voadores

Os Melhores do Mundo: Notícias Populares

Os Smurfs

Paixão de Ocasião

Paixão Obsessiva

Planeta dos Macacos

Portales, la Última Carta

Quatro Amigas e um Casamento

Qué Pena tu Vida

Recém-Casado

Revólver

Roadkill: Temporada 1

Rush (10 episódios)

Sex and the City: O Filme

Silent Hill: Revelation

Sim Senhor

Sirens (23 episódios)

SlingShot

Sob a Luz da Fama: O Poder da Paixão

Super 4 (26 episódios)

Svengali

The Crazy Ones (22 episódios)

The Hallow

The Librarians (20 episódios)

The Thread

Those Who Kill (10 episódios)

Tinker Bell – Fadas e Piratas

Tinker Bell – O Segredo das Fadas

Uma Cinderella em Roma (2 episódios)

Zumbis e Robôs

Em 2 de novembro de 2017

E a Vida Continua

Hoodwinked Too! Hood vs. Evil

Lobo

Red 2 – Aposentados e Ainda Mais Perigosos

Em 5 de novembro de 2017

Como Não Esquecer Essa Garota

Duelo de Titãs

Heróis da Galáxia – Ratchet & Clank

Meu Papai É Noel 2

Meu Papai É Noel 3: A Fuga do Papai Noel

Peter Capusotto y sus 3 Dimensiones

Two and a Half Men (177 episódios)

Em 6 de novembro de 2017

A Espiã

The Late Bloomer

Em 8 de novembro de 2017

A Estranha Vida de Timothy Green

Terra para Echo

Em 9 de novembro de 2017

Garotas Selvagens

Quebrando Regras 2

Revenge of the Green Dragons

Em 10 de novembro de 2017

Atchim e Espirro – Cantigas de Roda

Burn Notice (113 episódios)

Em 12 de novembro de 2017

La Bare

The Zen of Bennett

Em 13 de novembro de 2017

Drácula – A História Nunca Contada

Joyful Noise

Em 15 de novembro de 2017

4.3.2.1

A Xerife Callie (23 episódios)

Apocalipse

Cake – Uma Razão para Viver

Didi, O Caçador de Tesouros

Entre Nós

Ernest Saves Christmas

Hustle

Indie Game: Life After

Menino Maluquinho – O Filme

Reel Injun

The Irregular at Magic High School (26 episódios)

We Are Still Here

Em 16 de novembro de 2017

A Escolha de Sofia

A Lista de Schindler

As Apimentadas – Mandando Ver

De Volta para o Futuro II

George, o Curioso: Temporada 5

Hannibal

Isa

Nem Tudo É o que Parece

Psicose

Três Vezes Amor

Em 17 de novembro de 2017

O Grito

Em 18 de novembro de 2017

Jogos de Assassinos

Em 20 de novembro de 2017

As Aventuras de Sammy

Grandes Momentos

Hecho en México

Homem Irracional

Justin Bieber’s Believe

Matheus Ceará – Inédito pra Quem Nunca Viu

Mudbloods

Tenderness

Em 21 de novembro de 2017

Iris (20 episódios)