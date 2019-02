Fim de semana dos famosos

2/14 Fenômeno

A noite foi cheia de gafes para o casal. No final do show, Marcelo Falcão, vocalista do O Rappa, agradeceu a presença de Ronaldo, mas o jogador já havia ido embora. Antes de deixar o local, o Fenômeno recebeu vaia do público e, por pouco, Bia não completa o vexame com um tombo.