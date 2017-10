O final da Bibi Perigosa será feliz e do jeito que a gente queria

Bibi Perigosa (Juliana Paes) foi um dos grandes destaques de “A Força do Querer”. Não há discussão! A paixão cega por Rubinho (Emílio Dantas) – beirando a burrice – foi o grande combustível para a personagem abraçar o crime e cometer diversas atrocidades. Felizmente, ela já percebeu como foi trouxa a novela toda e agora quer redenção. Será que ainda dá tempo? Parece que sim e será em grande estilo!

Leia Mais: O batom vinho favorito da Bibi Perigosa é lindo e beeem barato

Gloria Perez, a autora, guardou esse final para o último capítulo que será exibido nesta sexta-feira (20) e deverá contar com mais de duas horas de duração! A mudança no comportamento dela, que começou no episódio de ontem (19), quando confessou ter colocado fogo no restaurante de Dantas (Edson Celulari), vai culminar na prisão da perigosa. E Caio (Rodrigo Lombardi), olha ele aí novamente, será o responsável por levá-la até a cela.

“Você está liberto agora do seu único deslize ético. Quando não me prendeu, na noite que eu confessei pra você”, dirá a ex-traficante para o assessor da secretaria de segurança. Ele responde dizendo que vai torcer para ela se reerguer e encontrar um caminho de paz. “Errei demais com você. Me desculpa… se puder”, finalizará Bibi.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que não costuma errar esse tipo de coisa, o tempo vai passar e, após cumprir a pena, a ex-baronesa do pó deverá voltar com Caio. Os atores, inclusive, gravaram uma cena de beijo no Mirante do Pasmado, em Botafogo, no Rio de Janeiro, no começo da semana.

Ah, e além de reencontrar o amor, Bibi será famosa após o lançamento de um livro no qual vai contar toda a história que viveu no morro, da mesma forma como fez Fabiana Escobar, a “Bibi Perigosa da vida real”. E elas até vão contracenar juntas. Legal, né?

Quanto ao Rubinho, bem, ele será assassinado por Sabiá (Jonathan Azevedo).